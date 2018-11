Fca, a Las Vegas Mopar fa debuttare motore da 1.000 cv. Il potentissimo V8 Hemi sotto al cofano di una Dodge 1968

LAS VEGAS - La galassia FCA ha, da pochi giorni, una nuova stella che “brilla” - a livello del livello della potenza erogata - perfino più della iconica LaFerrari. Al Salone specializzato SEMA (Special Equipment Marketing Association) di Las Vegas, la divisione Mopar, che si occupa oltre che di ricambi e servizi post-vendita anche di elaborazioni sportive, ha infatti presentato un V8 sovralimentato 7.0 della serie Hemi che eroga 1.000 cv a 7.000 giri, cioè 37 in più rispetto alla LaFerrari che, sfruttando il sistema di recupero di energia Hy-Kers, arriva a 963 cv a 9.000 giri. Si tratta, evidentemente, di due “universi” paralleli, come dimostra il fatto che al SEMA questo motore Hemi - denominato Hellephant - è stato presentato sotto al cofano di una concept voluta e realizzata da Joe Dehner, capo del design esterno dei brand Mopar e Ram, partendo da una Dodge Charger del 1968.

Una riuscita provocazione, perché ha portato la massima evoluzione tecnologica dell’architettura dei classici V8 “yankee” (in questo caso il monoblocco non è più in ghisa ma in lega d’alluminio) ad animare la ricostruzione di una vera icona di 50 anni fa, quella Charger che è stata anche la grande protagonista con il nome di General Lee della serie televisiva Hazzard. Pochi gli interventi che Dehner ha apportato al modello del 1968 per attualizzarlo e soprattutto per comunicare all’esterno l’incredibile motorizzazione. Un occhio attento può, ad esempio, riconoscere un legame con il mondo delle altre auto ad alte prestazioni del Gruppo: i quattro terminali dello scarico, con mostrine cromate per proteggere la carrozzeria, identiche a quelle della Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

L’ auto, probabilmente, resterà un esemplare unico mentre il motore 426 Hemi Crate (cratehemi.com) da 1.000 cv sta per entrare nel catalogo delle parti che Mopar realizza e vende ai tuner e ai costruttori di vetture sportive e da competizione. E la seconda sopresa arriva proprio dal prezzo comunicato da FCA con consegne a partire dal primo trimestre 2019: 19.000 dollari (16.700 euro) più 2.195 dollari (1.890 euro) per l’elettronica.