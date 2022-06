Ferrari, 80 gioielli tra Monza SP1 e SP2 si riuniscono per la prima volta in Cavalcade Icona

MARANELLO - Ottanta Ferrari Monza provenienti da oltre venti nazioni parteciperanno alla prima edizione di Cavalcade Icona, riservata in via esclusiva a queste vetture in serie limitata ispirate a capolavori evocativi della storia del Cavallino Rampante. Per la prima volta la Cavalcade riunisce in un numero così significativo gli esemplari dei due modelli. Presentate nel 2018, le Monza SP1 e SP2 sono le capostipiti della linea ‘Iconà che celebra la tradizione Ferrari con un design senza tempo, reinterpretato alla luce delle tecnologie e dei materiali più innovativi. L’evento, che si svolgerà dall’11 al 16 giugno, partirà da Milano e avrà come tappa finale Fiorano, luogo simbolo dello spirito racing della Casa.

La Cavalcade accompagnerà clienti e collezionisti provenienti da tutto il mondo nel cuore della storia Ferrari, nel circuito dove Enzo visse la sua avventura sportiva che oggi accende la passione di milioni e milioni di tifosi. Nei tre giorni precedenti gli equipaggi scopriranno altri luoghi cari alla tradizione Ferrari come il circuito di Monza, città d’arte come Bergamo e Cremona, i paesaggi suggestivi del Lago Maggiore e delle sue Isole Borromee. Ogni giornata riserverà alle città attraversate dalla Cavalcade degli appuntamenti per poter ammirare questa mostra itinerante. Tra i principali, l’esposizione delle auto nelle piazze storiche di Bergamo, Cremona e Stresa, le sfilate sulle rive del lago Maggiore e dei laghi di Varese, la visita alla Reggia di Colorno e l’esposizione di fronte all’Accademia Militare di Modena.