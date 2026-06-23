​Ferrari Cavalcade 2026, uno straordinario viaggio tra strada e mare: da Venezia ad Atene dal 29 giugno al 6 luglio

La Ferrari Cavalcade 2026 andrà in scena dal 29 giugno al 6 luglio e vedrà 116 equipaggi provenienti da tutto il mondo percorrere un itinerario tra Venezia e Atene alla scoperta dei paesaggi dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale. La manifestazione introdurrà per la prima volta una formula che unirà l'esperienza di guida delle vetture del Cavallino Rampante a un viaggio a bordo della nave Explora II di Explora Journeys. Protagonisti dell'evento saranno alcuni tra i modelli più iconici e ricercati della produzione Ferrari, dalle più recenti F80 e 12Cilindri alle SF90 XX Stradale e Spider, passando per Daytona SP3, LaFerrari, Testarossa, 296 GTB e GTS e Roma Spider. Il programma prenderà il via il 29 giugno a Trieste con l'esposizione delle vetture in Piazza Unità d'Italia.

Il giorno successivo gli equipaggi attraverseranno Italia, Slovenia e Croazia, con tappe tra Gorizia, Nova Gorica, il Castello di Strmol, Ribnica e Rijeka. Il 1° luglio il percorso proseguirà lungo la costa croata toccando località come Zadar, Novigrad, Šibenik, Trogir e Split, mentre il giorno seguente la carovana raggiungerà la zona meridionale della Croazia con arrivo a Ston. Dopo una pausa, la Cavalcade riprenderà il 5 luglio in Grecia, con un itinerario nel Peloponneso, prima dell'arrivo finale al porto del Pireo, alle porte di Atene, dove si svolgerà la serata conclusiva con gala e asta benefica.

L'evento si concluderà ad Atene con una serata di gala e un'asta di beneficenza il cui ricavato sosterrà iniziative dedicate all'istruzione e alla formazione, tra cui il progetto Kypseli per i giovani rifugiati in Grecia e il futuro polo educativo M-Tech Alfredo Ferrari che sorgerà a Maranello con l'obiettivo di promuovere innovazione, tecnologia e formazione per le nuove generazioni.