Ferrari, dal 21 al 25 settembre la Cavalcade Classiche sulle sponde del lago di Garda. 75 equipaggi da oltre 15 nazioni

Si svolgerà dal 21 al 25 settembre, sulle sponde del lago di Garda, l'edizione 2026 della Ferrari Cavalcade Classiche, che vedrà la partecipazione di 75 equipaggi provenienti da oltre 15 nazioni. Tra le vetture del cavallino che vi prenderanno parte ci saranno modelli come la 166 MM del 1948, la prima auto a unire l'anima da strada e quella da competizione, fino ad arrivare alle iconiche supercar quali F40, F50 ed Enzo Ferrari, ma non mancheranno le gran turismo come la 365 GTB4, la 275 GTB e la 250 GT Berlinetta Lusso. Questo evento sarà un occasione per gli appassionati di poter vedere dal vivo auto che hanno scritto capitoli importanti della storia Ferrari e per ammirarle da vicino durante le esposizioni fisse aperte al pubblico.

Il programma prevede, per la prima giornata di guida, quella del 22 settembre, un percorso che vedrà le vetture spostarsi lungo la sponda meridionale del lago di Garda, con tappe nei centri storici di San Felice del Benaco e Valeggio sul Mincio ed esposizioni statiche nei pressi del Castello Scaligero di Sirmione e nei terreni del Parco Sigurtà. L'itinerario dell'evento si sposterà lungo le montagne dell'altopiano di Brentonico il 23 settembre, con la carovana che arriverà a Verona, dove le vetture saranno esposte in Piazza Bra, di fronte all'Arena, prima di riprendere il viaggio verso la tenuta del Vittoriale degli Italiani, a Gardone Riviera, la famosa residenza del poeta Gabriele D'Annunzio, dove è prevista un'esposizione aperta al pubblico nel parcheggio principale.

Quella del 24 settembre sarà l'ultima giornata di guida, che vedrà le classiche del cavallino procedere verso l'entroterra lombardo e trentino, attraversando anche un tratto della Strada della Forra, prima di dar vita ad una sfilata serale con partenza da Gargnano. L'esposizione aperta al pubblico sul Lungolago Zanardelli a Salò, infine, rappresenterà la conclusione dell'evento.