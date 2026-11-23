Torna l'appuntamento con Leggenda e Passione: la terza edizione dell'esclusiva asta, organizzata da Ferrari in collaborazione con RM Sotheby's, andrà in scena a Maranello il 19 giugno 2027. L'annuncio è arrivato direttamente dal Cavallino Rampante in occasione delle Finali Mondiali di Barcellona, svelando quello che si preannuncia come uno dei momenti clou delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della Casa modenese.

A distanza di dieci anni esatti dall'ultimo appuntamento — dopo le storiche edizioni del 2007 e del 2017 — l'asta del 2027 metterà sotto i riflettori una selezione di vetture d'eccezione, affiancata da rari oggetti da collezione, prodotti esclusivi e una serie di esperienze uniche firmate Ferrari. L'iniziativa avrà anche un'importante finalità benefica: l'intero ricavato derivante dalla vendita delle esperienze sarà infatti devoluto alla Fondazione Ferrari Ets per finanziare progetti in ambito educativo.

Come precisato dalla stessa Casa di Maranello, tutti i dettagli sui singoli lotti in catalogo e sulle modalità di partecipazione all'evento saranno resi noti nel corso dei prossimi mesi.