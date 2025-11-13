Ferrari, al Museo dell'Auto Torino protagonista il design del Cavallino. Mostra celebra i 15 anni di creazione del Centro Stile

Apre al Museo Nazionale dell'Auto di Torino la mostra 'Ferrari design. Creative Journeys 2010-2015' che celebra quindici anni di creazione del Centro Stile Ferrari, diretto da Flavio Manzoni e racconta la straordinaria evoluzione del linguaggio formale della Casa di Maranello. Realizzata in collaborazione con il Centro Stile Ferrari e i Musei Ferrari, sarà aperta al pubblico fino a domenica 8 marzo 2026. In esposizione undici vetture, tra le circa settanta progettate a Maranello dal 2010 a oggi. Tra queste due esemplari unici: la Ferrari SP38, One-Off del 2018, e la Ferrari P80/C del 2019. L'obiettivo della mostra non è solo presentare il risultato finale, ma anche raccontare l'intero processo creativo che porta alla nascita di ogni modello. "È un grande piacere per me e per il mio team vedere il Centro Stile Ferrari protagonista di questo nuovo spazio dedicato al design.

L'obiettivo è mostrare il dialogo quotidiano tra designer e ingegneri, una sinergia che alimenta l'innovazione» commenta Manzoni. «La creazione del Centro Stile Ferrari ha rappresentato un passaggio importante per il marchio. L'internalizzazione del design - prosegue - ha permesso di ottimizzare le sinergie e la stretta collaborazione con i reparti tecnici Ferrari, inclusi gli aerodinamici e gli ingegneri che si occupano di materiali e tecnologie, ed è stata fondamentale per l'evoluzione della produzione Ferrari. L'obiettivo dell'allestimento qui è quello di mettere in luce questo dialogo quotidiano tra designer e ingegneri, una vera e propria sinergia che offre un'interazione continua a vantaggio dell'intero processo di innovazione».

Si tratta della prima di una serie di esposizioni tematiche che animeranno il nuovo spazio museale 'Sulle strade del design'. Il nuovo ambiente espositivo, dedicato al design automobilistico, si estende su duemila metri quadrati, ed è suddiviso in due sezioni. La prima, permanente ma in continua evoluzione, mira a costruire un ponte tra il design dell'automobile e quello del prodotto, creando un dialogo ideale tra Torino e Milano. La seconda è invece dedicata alle mostre temporanee a rotazione, inaugurate proprio con 'Ferrari Design'