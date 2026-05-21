Ferrari sarà protagonista al Motor Valley Fest 2026. per la casa di Maranello convegni, attività museali e tante vetture in esposizione

Da giovedì 28 a domenica 31 maggio si terrà, a Modena, il Motor Valley Fest 2026, in cui Ferrari prenderà parte all'evento con una serie di attività e l'esposizione della gamma attuale. Sul fronte dei convegni, in quello inaugurale, dal titolo «Global Trend New Frontiers and Human Responsability», che si svolgerà giovedì 28 maggio presso il Teatro Storchi alle 09:00, ci sarà la presenza, al Top Table, di Benedetto Vigna, Ferrari chief executive officer. Mentre nella tavola rotonda delle 14:30, intitolata «The Future of Racing», che si terrà al Complesso San Paolo, sempre il 28 maggio, sarà coinvolto Antonello Coletta, head of endurance and corse clienti. Andrea Modena, head of Ferrari Classiche, invece, interverrà al talk delle 16:30 denominato «Heritage & Classic Car-The Timeless Value of Excellence».

L'impegno degli uomini Ferrari proseguirà venerdì 29 maggio, con Paige Hope, head of global operational marketing, che alle 9:00 sarà all'incontro «Customer Experience-From Product To Motion». Alle 10.30, al Teatro del Collegio di San Carlo, andrà in scena il talent talk Ferrari, con Dennis de Munck, head of employer branding & university relations e Chiara Gorta, employer branding & university relations specialist, che vedrà coinvolti studenti universitari e post-universitari intenzionati a ricevere informazioni sulle connessioni tra alta formazione e mondo del lavoro proposte dalla casa di Maranello. Per quanto riguarda le vetture esposte, la Amalfi Spider, sarà presente nel cortile dell'Accademia Militare sito in Piazza Roma, mentre nel Museo Enzo Ferrari ci saranno la Amalfi, la Purosangue, la 296 GTS, la 849 Testarossa e la 296 Speciale A. Tra le attività del museo durante il Motor Valley Fest 2026 segnaliamo la nuova mostra «Greatest Hits», che racconta in modo inedito e immersivo lo stretto legame tra il marchio del cavallino rampante e la musica.

Inoltre, nella giornata di sabato 30 maggio, dalle 10:00 alle 12:00, è in programma la presentazione ufficiale delle scuole aderenti al «Progetto motori scuole 2026/27» e, in serata, l'apertura straordinaria fino alle 24.00 con prezzo speciale a partire dalle 19:00 e visite guidate gratuite in italiano e inglese ogni ora dalle 19:30 alle 22:30. Infine, per tutti i visitatori di sabato 30 maggio, dalle 19:00 in poi, il museo offrirà una consumazione gratuita e una serata di musica dal vivo organizzata in collaborazione con Jazz Open.