Festa per i 40 anni della Scuderia del Portello e maxi raduno Alfa. al centro del programma dell’ACI Storico Festival di Monza

MONZA - Il futuro dell’Alfa Romeo è fatto, per ora, di grandi progetti e grandi promesse. Rappresenta invece una certezza la gloriosa storia del marchio fondato dall’ingegnere napoletano Nicola Romeo. Una storia per certi versi controversa, tra cambi di proprietà e strategie industriali non sempre felici, ma indubitabilmente straordinaria per i successi sportivi e per le indiscutibili fortune di modelli stradali che hanno rappresentato al meglio l’evoluzione della tecnica e dello stile italiani. Ed è proprio su queste solidissime basi che si fonda ancora oggi, al di là delle speranze legate all’arrivo della Tonale e ai progetti per il futuro annunciati dal management di Stellantis, l’amore incondizionato e incrollabile per il marchio. Un amore vissuto con fedeltà incrollabile dagli appassionati di auto storiche, collezionisti e amatori.

Una enorme rappresentanza di questi autentici cultori del marchio si ritroverà il 3-4 aprile tra Milano e l’autodromo di Monza per vivere un memorabile weekend di passione: due giorni da vivere tra parate in pista, premiazioni e celebrazioni, all’interno dell’ACI Storico Festival, evento che vedrà protagonisti il RIAR (Registro Italiano Alfa Romeo) e la Scuderia del Portello.

Per l’Alfa Romeo Special Anniversary 2022 è annunciata la presenza di oltre 360 auto del Biscione, grazie ad alfisti provenienti da tutta Europa, che prenderanno parte al più grande raduno annuale dello storico marchio. Nell’occasione verranno celebrati i 60 anni della Giulia e i 100 dell’autodromo di Monza.

Soprattutto, verranno festeggiati i 40 anni della Scuderia del Portello, benemerito sodalizio fondato dalla famiglia Cajani a cui si deve riconoscere il merito di gestire uno straordinario “museo dinamico”, formato in gran parte da vetture da competizione che hanno segnato la storia del motorsport e che tuttora partecipano con successo a competizioni nazionali e internazionali riservate alle auto storiche: partecipazioni che regalano alla casa madre una visibilità coerente, e probabilmente più autentica, di quella assicurata dalla presenza in Formula 1 con gli svizzeri della Sauber.

L’anniversario della Scuderia del Portello verrà celebrato a Milano nella giornata di sabato, nella sede della Regione Lombardia, alla presenza di numerose autorità e di alcuni rappresentanti del motorsport particolarmente legati al marchio del Biscione, come Andrea de Adamich, Carlo Facetti, Giorgio Francia, Gianni Giudici. Tra i veterani delle corse ci sarà anche Antonio Maglione, ultraottantenne ex pilota napoletano (negli anni 60 arrivò a un passo dalla Formula 1) che qualche anno fa ha vinto una Carrera Panamericana riservata alle auto storiche al volante di una Giulietta Sprint della scuderia del Portello, in coppia con Prisca Taruffi.

La giornata di domenica sarà invece dedicata interamente al maxi raduno in pista. Grazie al RIAR saranno presenti tutti i club e le vetture Alfa Romeo storiche, youngtimer, moderne e racing. La casa madre ha invece annunciato la presenza della neonata Tonale, portata a Monza da Pomigliano (dove viene costruita) direttamente dal team che l’ha progettata e disegnata. Al vernissage monzese non mancherà Jean Philippe Imparato, attuale numero 1 del marchio.

Al di là degli eventi firmati Alfa Romeo, vale la pena ricordare che la manifestazione in programma a Monza prevede un programma ricco di attività rivolto anche ad altri club di marca affiliati ad ACI Storico, come il Milano Historic Cars Club & Youngtimer Club e il Mercedes-Benz 190 SL Club Italia. A partire dalle 9.30 di domenica avrà inizio la serie di track day in pista, di 25 minuti ciascuno, previsti fino alle ore 16.45 sia per le vetture in configurazione street legal, sia per le racing. Le sessioni in pista prevedono anche quattro parate, che si svolgeranno sul tracciato del GP di Formula 1 e su parte dello storico tratto che comprende la curva sopraelevata dell’anello di alta velocità.

La manifestazione offrirà anche momenti di approfondimento e di condivisione, a partire dai talk previsti grazie alla partnership con la redazione di Ruoteclassiche e Youngtimer, che curerà, nel primo pomeriggio, un incontro intitolato “Come iniziare a collezionare youngtimer”. Grazie alla presenza di un notaio, sarà inoltre possibile non fermarsi semplicemente ad ammirare le vetture, ma anche avviare e concludere una vera e propria compravendita.