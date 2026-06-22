Festival Car, torna nel Torinese il Concorso Internazionale d'Eleganza. Festa per i 120 anni di Lancia

Tra gli eventi di motorismo storico che più sono cresciuti negli ultimi anni, Festival Car è una vera eccellenza. E l'edizione di quest'anno, presentata all'Heritage Hub Stellantis, consentirà un ulteriore salto di qualità. Il Concorso Internazionale d'Eleganza Festival Car si svolgerà il 26 e 27 settembre, offrendo dunque la novità del secondo giorno d'esposizione. L'appuntamento internazionale sotto l'egida FIVA (la federazione internazionale dei veicoli storici) trasformerà il Torinese nel salotto buono dell'automobile d'epoca. Tra le novità della quinta edizione l’inedito avvio dell’evento nel parco del Castello Cavour di Santena, monumento nazionale italiano.

Le vetture sfileranno tra i sentieri secolari da cui i collezionisti guideranno lungo un percorso che si snoderà tra Santena, Cambiano e Pecetto Torinese, per godere del piacere di guida sulle colline torinesi fino a raggiungere Revigliasco Torinese. Ad anticipare il Concorso, la giornata di sabato 26 settembre offrirà ai partecipanti un'immersione nell'eccellenza del territorio. Dopo l'arrivo e l'accoglienza mattutina al Castello Cavour di Santena, i collezionisti parteciperanno ad un’esclusiva experience alla scoperta delle Langhe, che culminerà con l'esclusiva cena di gala nella Sala Diplomatica del Castello Cavour.

L'evento vedrà come partner ufficiali, simbolo del saper fare italiano, Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati, oltre alla presenza di numerosi esemplari di vetture Ferrari, Lamborghini, Italdesign e del progetto Maserati Bottegafuoriserie. Il trofeo "Best of Show" sarà assegnato da un panel d'eccezione composto dai più celebri car designer internazionali. In concomitanza con le celebrazioni per i 120 anni di Lancia, lo storico traguardo del brand verrà omaggiato con una locandina artistica inedita firmata da Pininfarina e l'esposizione di tre icone del marchio custodite nell'Heritage Hub: una Artena del 1931, una Aurelia B20 GT del 1951 e una Aurelia B24 del 1955.