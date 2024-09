Festival della mobilità sostenibile, il 16 e 17 settembre a Roma. Focus su transizione green nei trasporti di persone e merci in Italia

A Roma il 17 e 18 settembre 2024 presso l'Acquario Romano (Piazza Manfredo Fanti, 47) si svolgera ECO, il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Citta Intelligenti per fare il punto sullo stato dell'arte della transizione ecologica nei trasporti di persone e merci in Italia. Tra i relatori ci saranno Edoardo Rixi, viceministro Infrastrutture e trasporti; Vannia Gava, viceministra Ambiente e sicurezza energetica; Eugenio Patane, assessore alla mobilita del Comune di Roma; Roberto Pella, presidente facente funzione Anci. Verranno presentati anche casi dei principali attori pubblici e privati nel settore della smart mobility, che valorizzano le buone pratiche e l'impegno che aziende ed enti locali gia oggi profondono nella sostenibilita dei trasporti, delle infrastrutture di comunicazione e dei servizi connessi.

Obiettivo di ECO - che e un evento gratuito e aperto a tutti - e provare a stilare una sintesi delle varie tematiche relative alla mobilita sostenibile, sensibilizzando decisori politici, opinione pubblica e media sulla diffusione della cultura della smart mobility. Ospiti e partner tratteranno argomenti come le risorse del Pnrr, l'economia circolare, le infrastrutture, i servizi Maas (Mobility As a Service), la riforestazione urbana, la progettazione dello spazio pubblico, le soluzioni digitali, la sicurezza stradale, l'impegno sociale. Le due mattinate saranno presentate da due testimonial di eccezione: la fisica Gabriella Greison e il geologo Mario Tozzi. Verra presentata anche la ricerca 'I giovani e la mobilita sostenibile', realizzata in partnership con Skuola.net, che fotografa il grado di conoscenza, le aspettative e le scelte delle giovani generazioni. ECO Festival della mobilita sostenibile e delle citta intelligenti rientra nelle iniziative della Settimana Europea della Mobilita (16-22 settembre 2024).