Festival of Speed, l'edizione 2025 celebra il genio di Gordon Murray. Esposte le sue creazioni e unveling della nuova supercar

Nel 2025 Gordon Murray festeggia 60 anni di attività. L'anniversario è valso alla Gordon Murray Automotive (GMA) la nomina di Marca Centrale del Goodwood Festival of Speed, che quest'anno si terrà dal 26 al 29 giugno. Nella sua carriera Gordon Murray ha progettato auto che hanno rivoluzionato il mondo delle corse e influenzato il mercato delle supercar stradali. Dunque nel prossimo Festival of Speed verrà celebrato il suo genio in occasione dei suoi 60 anni di design ed ingegneria. Un periodo nel quale l'ingegnere sudafricano ha realizzato alcune delle monoposto di F1 più veloci ed affascinanti di sempre, basti citare la McLaren MP/4 che fu guidata da Senna.

Ma l'estro di Murray ha innovato anche le auto da strada con la McLaren F1, la sportiva che per anni è stata il riferimento tra le supercar. Adesso, con la Gordon Murray Automotive, indicata dalla sigla GMA, produce vetture espressamente pensate per la guida, come la T.50, la T.50s Niki Lauda, la T.33, e la T.33 Spider. Si tratta di supercar ispirate alle auto che l'ingegnere ha progettato, guidato e posseduto nel tempo, vetture contraddistinte da un design leggero, costruite con materiali innovativi ed utilizzando le ultime tecnologie. Questi modelli, durante il Festival of Speed, condivideranno il palco con una serie di vetture da strada e da corsa progettate dallo stesso Murray dal 1965 al 2025 e, nel corso dell'evento, ci sarà il lancio di una nuova supercar del suo nuovo brand GMA.