Festival of Speed di Goodwood, tante novità “hot” alla prossima edizione dal 10 al 14 luglio

Torna dal 10 al 14 luglio il tradizionale appuntamento del Festival of Speed (FOS) che si svolge da 32 anni nella splendida e vasta tenuta di lord March (oggi duca di Richmond) a Goodwood, località situata nel distretto di Chichester, nella contea del West Sussex. Una vera festa dell'eccellenza dei motori, dello sport automobilistico, in tutte le sue declinazioni e 'generazioni' e dei campioni di oggi e soprattutto di ieri. Ma anche una imperdibile occasione per vedere hypercar, gioielli da collezione e prototipi sfidarsi nella corsa contro il cronometro sulla famosa strada in salita della Goodwood Hill. Come ricordano gli organizzatori, il Festival of Speed è il luogo in cui gli appassionati potranno ammirare per la prima volta nelle diverse aree espositive a Goodwood alcune delle auto più esclusive al mondo, molte delle quali faranno il loro debutto dinamico sulla proprio in questo evento. E' il caso della DB12 Volante con cui Aston Martin inaugura una nuova era per le gran turismo di nuova generazione del marchio ha alzato l'asticella di ciò che esce dalla fabbrica di Gaydon.

Il suo V8 biturbo 4,0 litri eroga 680 Cv e permette un' accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi. Debutto al Festival of Speed anche per la Vanquish Volante una super GT completamente nuova dotata di un poderoso V12 biturbo da 5,2 litri da 835 Cv e ben 1.000 Nm di coppia massima. Sotto i riflettori questa Aston Martin sarà affiancata dall'inedito super-suv DBX S - la versione più potente di sempre - propone un V8 biturbo 4,0 litri da 727 Cv. (535 kW) e 900 Nm. Infine previsto il debutto dinamico della hypercar Valalla (prodotta in sole 999 unità) che è dotata di tecnologia di Formula 1 e viene spinta da un sistema ibrido che produce 1.079 Cv. Imponente lo squadrone di novità ed eccellenze che il Gruppo Bmw porterà al Festival of Speed 2025.

Oltre alla gamma delle iconiche Rolls-Royce (che sono di casa a Goodwood) ci saranno il concept Bmw Speedtop, già visto a Ville d'Este, che sarà esposto nella Bmw Individual Lounge. Grande interesse anche per la Bmw M2 CS, che farà il suo debutto dinamico nel Regno Unito - e l'incredibile auto elettrica sperimentale Vision Driving Experience che mette a disposizione l'ncredibile coppia di 18.000 Nm, Nella Mini Street - che comprende il Cooper's Corner Shop, l'Aceman Barbers, il Countryman Farm Shop, e il JCW Workshop - verranno invece mostrate le ultime versioni firmate John Cooper Works.

Ci sarà anche Eccentrica con la sua restomod Diablo che presenta una struttura rinforzata con fibra di carbonio, freni potenziati, aggiunta del controllo di trazione e aggiornamenti del V12 d'origine. Da Honda oltre al suv elettrico Honda 0 - svelato in gennaio al CES di Las Vegas - nell'area della Casa nipponica ci saranno la Civic Type R 'Ultimate Edition' prodotta in soli 40 esemplari e la Prelude che torna - dopo l'addio nel 2001 - come ibrida 2,0 litri. Forte carattere dinamico anche per la Hyundai Ioniq 6 N che, secondo i media britannici, potrebbe essere affiancata a Goodwood da un'altra proposta elettrica ad alte prestazioni. Land Rover farà debuttare al Festival of Speed la Defender Trophy Edition che richiama le storiche 4x4 della serie di eventi Camel Trophy e che sarà proposta con cerchi in acciaio e verniciatura Sandy Yellow.

Stretto collegamento con il mondo delle competizioni in pista per altre due novità. Sono la Lanzante Project 95-59 costruita per rendere omaggio alla McLaren F1 GTR che vinse la 24 Ore di Le Mans nel 1995. E la GMA T33 che Gordon Murray - l'ex creatore delle McLaren - costruirà in 100 unità al prezzo di 1,37 milioni di sterline ciascuna. Oltre alle Maserati, alle MG e alle Toyota, la curiosità degli appassionati sarà attirata dalla poco conosciuta Praga Bohema una hypercar d'origine ceca con motore V6 biturbo da 700 Cv. Il tutto in attesa che gli altri brand presenti annuncino le novità che verranno svelate tra due settimane.