Festival of Speed 2026, tutte le novità di prodotto e prototipi a Goodwood in programma dal 9 a 12 luglio

In occasione del Goodwood Festival of Speed, in programma in Inghilterra dal 9 a 12 luglio, nella giornata d'apertura, quella del giovedì, ormai è consuetudine che diversi brand portino novità di prodotto e prototipi e l'edizione 2026 dell'evento non farà eccezione. Alpine porterà a battesimo la nuova generazione della A110, che sarà realizzata su una nuova piattaforma e sarà 100% elettrica, andando ad accrescere una gamma divenuta BEV a cui appartengono già la A290 e le A390 GT e GTS. Per la A110 a batteria sarà un debutto mondiale, mentre la manifestazione sarà l'occasione per il debutto nel Regno Unito di Denza, il marchio premium di BYD, che arriva al Festival of Speed 2026 con il lancio di tre modelli lancio.

Il primo è il Suv B5 con tecnologia Super Hybrid, che associa ad un motore 1.5 turbo un comparto elettrico alimentato da una batteria da 31,8 kWh per uno potenza totale di 544 CV. Il secondo è il monovolume D9 dall'abitacolo spazioso, che offre un'autonomia di 600 km ed un abitacolo generoso, mentre il terzo è la Z9 GT, sportiva a 5 porte dalle dimensioni importanti, che eroga ben 1.156 CV con il suo powertrain elettrico e scatta da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi.

Debutto assoluto, invece, al Festival of Speed ed esordio europeo, per la hypercar elettrica del gruppo cinese, la Yangwang U9 Xtreme, un'auto che sarà prodotta in soli 30 esemplari ed è capace di generare ben 3.042 CV mediante i suoi quattro motori elettrici, che le consentono di raggiungere una velocità massima registrata di 495 km/h. A fare gli onori di casa ci saranno le vetture della Gordon Murray Automotive, dalla T50s in versione definitiva, con il telaio numero 1, fino alla T.33 Spider, prima scoperta del brand, passando per la S1 LM e la Le Mans GTR, tutte spinte da un motore a 12 cilindri. Il marchio Lexus sarà all'evento con la LFA Concept che anticipa la nuova bandiera tecnologica della casa giapponese con powertrain elettrico per uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in poco più di 2 secondi ed un'autonomia, stimata, di oltre 640 km. Rimanendo tra i brand giapponesi, Toyota punta sulle sportive come la GR GT spinta dal motore ibrido V8 biturbo da 4 litri da 650 CV ed 850 Nm di coppia, che sarà nella manifestazione inglese anche nella variante da corsa GT3.

All'evento, la casa delle tre ellissi porterà anche la GR Yaris Aero Performance con aggiornamenti aerodinamici; mentre, tra le vetture destinate ad utilizzo meno specialistico, ci sarà la nuova RAV4 GR Sport, che debutterà al Festival of Speed nella versione più sportiva, forte di un assetto più rigido per ridurre il rollio e favorire l'agilità. Il marchio MG, invece, porterà la MG4 EV Urban, una hatchback elettrica con una batteria da 53,9 kWh che promette fino a 415 km di autonomia; ed il Suv MGS9 PHEV, con 7 posti ed un propulsore ibrido plug-in da 299 CV. Renault sarà a Goodwood con la 4 E-Tech elettrica «plein sud», che sfoggia il nuovo tetto apribile in tessuto; con la sportiva 5 Turbo 3E in versione di serie, forte dei 563 CV e dei 4.800 Nm forniti dai due motori elettrici posteriori; e con la nuova Renault Twingo E-Tech elettrica, pensata per rendere più accessibili le auto a batteria.