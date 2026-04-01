Fleet Motor Day 2026: a Roma la sfida della nuova mobilità aziendale tra elettrificazione, fisco e noleggio

Roma torna a essere capitale della mobilità aziendale con il Fleet Motor Day 2026, in programma il 15 e 16 aprile tra Spazio Novecento e l’autodromo di Vallelunga. Giunta alla dodicesima edizione, la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti di riferimento per fleet e mobility manager, chiamati oggi a confrontarsi con trasformazioni profonde che vanno dalla fiscalità all’elettrificazione, passando per telematica e nuovi modelli di noleggio.

Promosso da LabSumo con la partecipazione di Best Mobility e con il patrocinio di ANFIA, ANIASA, MOTUS-E e UNRAE, l’evento propone anche quest’anno una doppia formula: il primo giorno dedicato al confronto e all’analisi del mercato, il secondo alle prove su strada e in pista.

Fiscalità, elettrico e telematica: cosa cambia per le flotte - Ad aprire i lavori sarà la presentazione di una instant survey rivolta alla community dei fleet e mobility manager. Al centro dello studio, tre temi chiave che stanno ridefinendo le strategie aziendali: la fiscalità – con particolare attenzione a fringe benefit e ricariche domestiche – l’adozione della telematica a bordo e il processo di elettrificazione delle flotte. I risultati saranno commentati da figure di primo piano del settore come Giuseppe Benincasa, Direttore Generale di ANIASA, Andrea Cardinali, Direttore di UNRAE e Federico Di Paola, Presidente di Best Mobility, offrendo una fotografia aggiornata delle criticità e delle opportunità per le aziende.

Il noleggio accelera e cambia pelle - Uno dei momenti centrali sarà il panel dedicato al noleggio a lungo termine, segmento sempre più strategico per la gestione delle flotte. Il confronto metterà insieme operatori consolidati e nuovi player, a testimonianza di un mercato in forte evoluzione. Tra i protagonisti annunciati: Luca Cantoni (Horizon Automotive), Dario Casiraghi (Arval), Marco Girelli (Alphabet), Andrea Pertica (Leasys) e Lorenzo Sistino (Italrent). Il tema è chiaro: il noleggio non è più solo un’alternativa all’acquisto, ma un hub di servizi integrati.

Case automobilistiche a confronto - Spazio anche ai costruttori, con il talk dal titolo emblematico “Tanto rumore per nulla?”, che vedrà il confronto tra i vertici italiani di alcuni dei principali marchi: Christophe Aringer (Volkswagen Group), Marco Buraglio (Ford Italia), Francesco Calcara (Hyndai e Genesis Italia), Roberto Pietrantonio (Mazda Italia) e Marco Santucci (Geely Italia e Jameel Motors Italia). Un confronto diretto sulle strategie industriali e commerciali in un contesto di mercato incerto e in rapida trasformazione.

A Vallelunga 200 auto in prova - Il 16 aprile l’attenzione si sposterà sull’esperienza diretta. All’autodromo di Autodromo di Vallelunga saranno disponibili circa 200 vetture, incluse diverse anteprime, per test drive su cinque circuiti tra pista e off-road. Un’occasione concreta per valutare tecnologie, ADAS e soluzioni di mobilità in condizioni reali.

Debuttano i “business speed date” - Tra le novità più interessanti dell’edizione 2026 spiccano i “business speed date”: incontri one-to-one da 15 minuti tra domanda e offerta, pensati per favorire networking mirato e sviluppo di nuove collaborazioni. La formula, ospitata in una Business Lounge dedicata, punta a rendere più efficace il dialogo tra fleet manager, case auto, società di noleggio e fornitori di servizi. In un mercato sempre più complesso, tra transizione energetica e nuove esigenze di mobilità, il Fleet Motor Day si conferma così non solo una vetrina di prodotto, ma soprattutto un laboratorio di idee e strategie per il futuro dell’auto aziendale.