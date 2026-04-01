Fleet Motor Day torna a Roma, focus su elettrificazione e nuove sfide delle flotte. Il 15 e 16 aprile all'Autodromo di Vallelunga

Torna a Roma il 15 e 16 aprile il Fleet Motor Day 2026, appuntamento di riferimento per fleet e mobility manager giunto alla dodicesima edizione, che mette al centro le trasformazioni della mobilità aziendale tra innovazione tecnologica, fiscalità ed elettrificazione. Promosso da LabSumo con la partecipazione di Best Mobility e il patrocinio di associazioni di settore come Anfia, Aniasa, Motus-E e Unrae, l'evento si articolerà in due giornate tra approfondimenti e prove su strada.

La prima giornata di lavori si aprirà con la presentazione di una instant survey dedicata alla community dei fleet manager, focalizzata sull'impatto di temi chiave come la normativa fiscale - dal fringe benefit alla tassazione delle ricariche domestiche - il ruolo dei concessionari, la diffusione della telematica e l'evoluzione dell'elettrificazione nei parchi auto aziendali. I risultati saranno commentati dai rappresentanti delle principali associazioni, offrendo una fotografia aggiornata delle criticità e delle opportunità del settore.

Seguiranno momenti di confronto tra operatori del noleggio a lungo termine e nuovi player, oltre a un talk che vedrà protagonisti i vertici delle case automobilistiche attive in Italia, chiamati a discutere strategie e scenari futuri del mercato. Il giorno seguente l'attenzione si sposterà in pista, all'Autodromo di Vallelunga, dove i partecipanti potranno testare circa 200 vetture, incluse diverse anteprime, tra percorsi stradali e off-road e prove dedicate ai sistemi Adas.



Tra le principali novità di questa edizione debutta un'area riservata ai "business speed date", incontri one-to-one della durata di 15 minuti pensati per favorire il networking tra domanda e offerta, creando opportunità di collaborazione tra fleet manager, case auto e fornitori di servizi per la mobilità.