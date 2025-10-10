Fleet Pro 2025, in programma il 16-17 ottobre a Modena l’evento dedicato ai veicoli commerciali leggeri

Fornire elementi teorici e pratici utili per comprendere e approfondire le dinamiche di un mercato sempre più strategico per il nostro Paese e in crescita negli ultimi anni, nonostante il calo registrato negli ultimi 11 mesi consecutivi.

Con questi obiettivi Il 16 e 17 ottobre LabSumo e Best Mobility promuovono presso l’Autodromo di Modena la seconda edizione di Fleet Pro, una due giorni di incontri e di confronti dedicata alla filiera di veicoli commerciali leggeri (LCV), veicoli operativi, allestiti e speciali; un’occasione per approfondire ed esplorare tematiche improntate alla transizione energetica e alla sicurezza di questi mezzi.

Il bilancio complessivo dei primi otto mesi dell’anno evidenzia una flessione dell’8,8% delle immatricolazioni dei veicoli commerciali leggeri in Italia rispetto allo stesso periodo del 2024. Un comparto in cui il noleggio a lungo termine sta continuando a consolidarsi, arrivando nel 2025 a rappresentare il 41% del totale immatricolato.

L’appuntamento, dedicato a fleet e mobility manager, società di noleggio, case costruttrici, aziende della telematica e della filiera automotive, vedrà un momento di networking il 16 ottobre e il giorno successivo si aprirà con la presentazione di una ricerca esclusiva dal titolo “LCV, un mondo a parte?”.

La survey realizzata su 41 primarie aziende con flotte di veicoli commerciali leggeri (circa 40.000, di cui oltre 30.000 allestiti) farà emergere alcuni interessanti trend di mercato, inerenti al processo di elettrificazione del parco veicoli circolante, la crescente penetrazione della formula del noleggio tra le aziende che si avvalgono di questi veicoli e il tasso di utilizzo degli strumenti telematici per migliorarne la gestione. Infine, un focus sarà dedicato agli allestimenti dei mezzi.

I risultati emersi dallo studio saranno poi oggetto di confronto tra esperti nei successivi tre workshop dedicati a temi di stretta attualità: “Sicurezza e sostenibilità”, “L’arte di allestire (e omologare)”, “Gestione con la telematica”. Nel pomeriggio poi spazio ai test drive e visita agli spazi espositivi.