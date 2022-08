Ford al Caravan Salon Düsseldorf, il Suv Bronco in anteprima e il Nugget camperizzato. Prima conversione Bürstner per l'E-Transit

DÜSSELDORF – Prima ancora di arrivare in Europa in versione stradale (alla fine del 2023), per il Ford Bronco – una anteprima per il Vecchio Continente - è già pronto un pacchetto per il turismo all'aria aperta. Si tratta di un prototipo in vetrina presso lo stand dell'Ovale Blu al Caravan Salon Düsseldorf, aperto fino al 4 settembre, ossia fino a 6 giorni prima dell'apertura della fiera del Camper di Parma (10 – 18 settembre) dove la filiale italiane di Ford porta sia il Nugget sia il Nugget Active, esposti anche alla rassegna tedesca.

Il listino del Belpaese per i modelli con tetto a soffietto è compreso tra i 68.628 euro della declinazione Trend a passo corto (L1, ossia 4,937 metri di lunghezza) da 130 cavalli e cambio manuale e gli 81.743 dell'Active a passo lungo (L2, pari a 5,34 metri) da 150 con trasmissione automatica a sei marce. Il veicolo per il turismo all'aria aperta è disponibile anche a passo lungo e tetto alto (H2, 280 centimetri di altezza) ad un prezzo che parte da poco meno di 73.000 euro.

Il costruttore americano espone direttamente anche un'altra anteprima: il prototipo del Ford Ranger Raptor a doppia cabina equipaggiato con il biturbo da 288 cavalli e la trasmissione automatica a 10 rapporti con il pacchetto da campeggio che comprende la tenda per il tetto della Lifestyle Arb. Il prezzo tedesco ipotizzato per il modello esposto è di poco inferiore agli 85.500 euro. Sia il pick-up sia il Suv Bronco dispongono sono 4x4 per garantire la giusta trazione agli avventurosi esploratori.

Fra i molti allestitori che si servono dalle architetture di Ford, del Transit in particolare, c'è anche la Bürstner, che dalla primavera di quest'anno ha esteso la propria offerta con la gamma Lineo. Un modello, peraltro esibito in un altro padiglione, incarna la nuova tendenza: si tratta del concept Lineo C 590 Electric, sviluppato sulla base dell'E-Transit. L'allestitore non si sbilancia sui tempi del possibile debutto sul mercato, in ogni caso certamente non prima della fine dell'anno. Il camper a zero emissioni misura quasi 6 metri di lunghezza e ha 184 cavalli di potenza e offre fino a 3 posti letto.