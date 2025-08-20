Ford celebra i 60 anni di Bronco alla Monterey Car Week. A Pebble Beach svelata versione Roadster Concept

Ford ha celebra i 60 anni del Bronco con il debutto mondiale del Bronco Roadster Concept, presentato al Pebble Beach Concours d'Elegance, nell'ambito della Monterey Car Week. Il veicolo unico prende ispirazione dal modello U13 del 1966 e punta a incarnare lo spirito originale del fuoristrada americano. Il concept si distingue per l'estetica minimalista, senza tetto né porte, con carrozzeria in stile roadster e dettagli vintage. Gli interni sono essenziali: sedili a due posti, cambio manuale e volante con airbag, mentre il piccolo schermo infotainment completa l'esperienza di guida. Le ruote e pneumatici off-road richiamano l'aspetto storico del Bronco, così come i bumpers in acciaio e la ruota di scorta montata sul retro.

Il progetto, guidato dal capo designer Robert Gelardi, segue la filosofia del 'divertimento attraverso la semplicità' e punta a valorizzare la leggerezza e il senso di libertà tipici del modello originale. Ford ha fatto sapere che il Bronco Roadster Concept rimane un esemplare unico e non è previsto per la produzione. Tuttavia, alcuni dettagli di design potrebbero ispirare future edizioni speciali o accessori del Bronco. L'evento ha visto anche la partecipazione di Kindred Motorworks, con una versione elettrica del Bronco classico dotata di pacco batteria da 80 kWh e una potenza di 402 CV.