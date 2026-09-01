Formula Sae Italy, al via l'evento organizzato dall'Anfia. In pista studenti universitari di tutto il mondo

E' tutto pronto per la XXI edizione di Formula Sae Italy, l'evento educational in programma dal 2 al 6 settembre che porterà in pista studenti universitari delle facoltà di ingegneria (e non solo) provenienti da tutto il mondo, chiamati a confrontarsi in una sfida tecnico-sportiva internazionale. La manifestazione, organizzata dall'Anfia, si svolgerà anche quest'anno presso l'Autodromo Paletti di Varano de' Melegari (Parma) - partner dell'iniziativa insieme a Sae International e ad Associazione Motor Valley - con la main sponsorship di Marelli e con la media partnership di Auto Tecnica e TestDriver. Nella «cinque giorni» si riuniranno nel cuore della motor valley emiliana circa 1.600 studenti provenienti da 13 diversi Paesi e 51 diversi atenei in rappresentanza di 53 team universitari - di cui 43 dell'Unione europea (22 gli italiani, provenienti da 21 diversi atenei) e 10 extra-Ue.

Quattro le classi di partecipazione: la più numerosa si conferma quella delle vetture elettriche (Classe 1Ev), con 24 team partecipanti. Segue la classe delle vetture a combustione interna (Classe 1cv con 12 team - 3 dei quali con vetture ibride non plug-in. La classe driverless (Classe 1Dv) conta 5 team, con le auto sempre in modalità senza pilota durante gli eventi dinamici, e infine la Classe 3 (presentazione del progetto, senza prototipo) 6 team. In continuità con lo scorso anno, è prevista anche la doppia classe di partecipazione 1Dv+1Ev, composta da 6 team. La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Parma e del Comune di Varano de' Melegari, nonché del sostegno di 31 autorevoli sponsor e partner, aziende di primo piano della filiera automotive rappresentata dall'Anfia, associazioni e società di consulenza.