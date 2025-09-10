Formula SAE Italy, al via oggi la XX edizione. A Varano de Melegari sfida tra 1.600 studenti da 46 atenei con prototipi monoposto

Dal oggi e fino al 14 settembre l'autodromo 'Riccardo Paletti' di Varano de Melegari ospita la XX edizione della Formula SAE Italy, l'evento educational organizzato da ANFIA e che vede la partecipazione di 1.600 studenti provenienti da 46 atenei di 15 Paesi. I 51 team universitari si sfideranno in prove statiche e dinamiche con prototipi monoposto a combustione, elettrici e driverless. La classe più numerosa è quella elettrica (28 team), seguita dalla combustione interna (10 team, di cui 4 ibridi), dalla driverless (9 team) e dalla Classe 3, dedicata alla sola presentazione dei progetti (5 team).

L'Italia partecipa con 21 team in rappresentanza di 17 atenei. L'evento, patrocinato da Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma e Comune di Varano de' Melegari, vede Magna come main sponsor e la presenza di aziende come Lamborghini, Ferrari, Dallara e Marelli. Oltre alle competizioni, in programma ci sono anche esposizioni, track show e momenti di networking tra studenti e imprese della filiera automotive. La cerimonia di apertura è fissata per oggi, mercoledì 10 settembre alle 21, mentre le premiazioni si terranno domenica 14. L'iniziativa è aperta al pubblico con biglietti acquistabili online o in autodromo.