Goodwood, al Festival of Speed appuntamento con i grandi campioni F1. Attesi Prost, Fittipaldi, Stewart, Villeneuve, Andretti, Hakkinen e Mansell

Da oltre 30 anni il Festival of Speed di Goodwoow rappresenta una occasione, unica nell'ambito dei grandi eventi motoristici, per poter ammirare da vicino i bolidi del passato, di oggi e del futuro vedendoli anche sfrecciare nella gara contro il cronometro sulla celebre Hill Climb. Ma il fascino dell'evento che si svolge ogni anno nella grande tenuta di lord March (ora duca di Richmond) è tale da attirare, oltre ai mezzi meccanici, i piloti più celebri, compresi quelli che animano il Campionato Mondiale di Formula 1. Nei tre giorni dell'edizione 2025 - dal 10 al 13 luglio - Goodwood ospiterà infatti alcuni dei nomi più importanti della F1 e del Motorsport in genere, utilizzando anche la 'piattaforma' fisica del Balcony of Goodwood House per mettere in contatto i piloti con il pubblico degli appassionati. Si inizierà il 10 luglio con Derek Bell, vincitore cinque volte a Le Mans, tre alla Daytona 24 Hours e due volte campione del mondo delle Sport. In particolare al FoS si festeggerà il 50mo anniversario dalla sua prima vittoria a Le Mans con la Mirage-Ford GR8 guidata assiema Jacky Ickx.

Il giorno 11 la passerella dei grandi protagonisti sarà dedicata ad un centauro, più precisamente a Carl Fogarty quattro volte vincitore del WorldSBK Champion con la Ducati 916. Ma inizierà anche la grande kermesse dedicata alla Formula 1, ed alla celebrazione del 75mo anniversario dalla prima edizione. Al Balcony of Goodwood House il giorno 11 luglio ci saranno ben sette campioni vincitori del Mondiale, ciascuno con l'auto del tempo. Si potranno ammirare Alain Prost (primo nel 1985, 1986, 1989 e 1993) la sua McLaren MP4/2B, ma anche Emerson Fittipaldi (1972 e 1974) con la McLaren M23 e il grande Jackie Stewart (titolo nel 1969, 1971 e 1973) guidando le Tyrrell 003 e 006.

Sabato 12 saranno pronti a salutare il pubblico e firmare autografi Jacques Villeneuve (1997), Mario Andretti, (1978) con la Lotus 79, Mika Häkkinen (1998 e 1999) con la McLaren MP4/1, e Nigel Mansell (1992) con la monoposto Williams FW14B. Infine domenica 12 luglio al Al Balcony of Goodwood House tornerà - per la soddisfazione del pubblico degli appassionati - il grande Alain Prost ben quattro volte campione del mondo - 1985, 1986, 1989 e 1993 - che si esibirà a Goodwood con la sua McLaren MP4/2B.