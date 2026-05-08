Goodwood Revival 2026, parata di campioni tra F1, Le Mans e MotoGP. Ecco l'elenco dei piloti presenti

Il Goodwood Revival ha annunciato i principali protagonisti dell'edizione 2026, in programma dal 18 al 20 settembre. L'evento britannico riunirà piloti e motociclisti provenienti da Formula 1, IndyCar, gare turismo, endurance, Nascar e competizioni motociclistiche internazionali. Tra i nomi della Formula 1 figurano Jenson Button, Jacques Villeneuve, Jackie Stewart, Jean Alesi, John Watson, Karun Chandhok e Max Chilton. Dal campionato IndyCar parteciperanno Dario Franchitti, Scott Dixon e Tony Kanaan. La sezione dedicata alle vetture turismo includerà piloti BTCC come Gordon Shedden, Colin Turkington, Matt Neal e Rob Huff, oltre agli specialisti delle V8 Supercars Greg Murphy e Steven Richards.

Nelle competizioni endurance saranno presenti diversi vincitori della 24 Ore di Le Mans, tra cui Tom Kristensen, Emanuele Pirro, Romain Dumas e André Lotterer. Confermata inoltre la reunion delle Ford GT Mk II protagoniste dello storico arrivo 1-2-3 alla Le Mans del 1966. Tra le partecipazioni di spicco, il sette volte campione Nascar Jimmie Johnson e la pilota Simona De Silvestro. Per quanto riguarda le due ruote, il Revival ospiterà piloti provenienti dal Tourist Trophy, dal Mondiale Superbike e dalla MotoGP, tra cui John McGuinness, Ian Hutchinson, James Toseland, Marco Melandri ed Eugene Laverty.