Goodwood Speed Festival: protagoniste Alfa, Maserati e Pininfarina. Debutto in GB per le nuove Giulia GTA e GTAm

GOODWOOD - Riparte il Festival of Speed a Goodwood con il meglio della produzione Tricolore al centro dell'evento che si svolge dall'8 all'11 luglio nella tenuta del Duca di Richmond. Alfa Romeo, Maserati e Pininfarina saranno le protagoniste della parte espositiva e delle apprezzatissime esibizioni in pista e nella tradizionale gara in salita contro il cronometro. In particolare il pubblico potrà ammirare le nuove Giulia GTA e GTAm con motore V6 da 2,9 litri e 533 Cv che faranno il loro debutto ufficiale nel Regno Unito 'scatenandosi' sul percorso in salita.

L'edizione 2021, che ritorna in presenza dopo quella 'digitale' dello scorso anno, avrà come marca 'centrale' Lotus, che esporrà le sue auto sportive stradali e racing più iconiche dalla Type 25 del 1965 alla nuova hypercar Evija. Il brand Lotus - ora di proprietà della cinese Geely - vanta una ricca storia a Goodwood con la Type 25 che ha detenuto a lungo il record della pista. “Siamo lieti che Lotus sia protagonista del Festival of Speed di quest'anno presentato da Mastercard - ha dichiarato Duca di Richmond - Questo perché le vetture Lotus hanno corso con grande successo a Goodwood negli anni Cinquanta e Sessanta, stabilendo anche il record sul giro definitivo nel 1965, e la Central Feature di quest'anno servirà come un punto di riferimento per i suoi successi passati, presenti e futuri".

Si svolgeranno normalmente anche l'evento Hillclimb e Sunday Shootout, così come il Michelin Supercar Paddock, consentendo ai frequentatori del festival di vedere da vicino le auto esotiche. Previsto anche un concorso d'eleganza sul prato davanti a Goodwood House e il Festival of Speed Future Lab tornerà nel 2021, dopo la sua prima apparizione all'evento nel 2019. L'attrazione è progettata per dare al pubblico uno sguardo sul futuro come le nuove tecnologie di guida autonoma, le auto volanti e la realtà virtuale. I fan della Formula 1 potranno persino incontrare i loro eroi da vicino, nella F1 Pit Lane: previsto uno schieramento di alcuni dei più grandi piloti di F1 della storia di questo sport. Confermata anche la presenza di Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo e dell'ex tre volte campione del mondo Jackie Stewart. Gli organizzatori di Goodwood lanceranno per il 2021 la nuova Electric Avenue, dedicata ai veicoli 100% elettrici in rapida espansione.