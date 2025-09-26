Gruppo DR al Salone di Torino, debutta il nuovo brand Stilnovo

Tante le novità del Gruppo DR al Salone dell'Auto di Torino, tra queste anche il nuovo brand Stilnovo con i Suv 5 Stilnovo e 6 Stilnovo. I due Suv del nuovo marchio misurano rispettivamente 4,3 e 4,5 metri e sono equipaggiati con motori 1.4 turbo benzina da 157 CV e 1.5 turbo benzina da 180 CV, disponibili anche con la doppia alimentazione benzina/GPL. Arriveranno sul mercato tra la fine del 2025 e gli inizi del 2026 e saranno commercializzati da un network di vendita dedicato. A Torino debutta anche il primo modello HEV del brand molisano: la DR Collection 5 Full Hybird.

Dotato di un pacco batterie al nichel, cobalto e manganese, abbina il motore elettrico, dalla potenza massima di 150 Kw, al 1.5 endotermico da 70 kW, e sfrutta una trasmissione DHT (Dedicated Hybrid Transmission). Sul fronte del brand EVO arriva la novità EVO 7 Kairos, un Suv di 4,6 metri spinto dal motore 1.5 Turbo benzina da 174 CV (disponibile anche benzina/GPL), accoppiato al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Al Salone è stata esposta anche la Sportequipe 8 GT, Suv in grado di ospitare 7 persone ed equipaggiato con un 1.6 turbo ad iniiezione diretta da 186 CV (disponible anche benzina/GPL).

Per il marchio Tiger è presente la nuova Eight: caratterizzata da linee moderne, è mossa da un motore 1.5 turbo benzina a iniezione diretta che eroga 177 CV, abbinato ad un cambio DCT a 7 rapporti. Presente anche il quadriciclo pesante DR Birba, che sfiora i 3 metri di lunghezza, ha una potenza di 14 kW, raggiunge la velocità massima di 90 km/h e promette un'autonomia di circa 182 km.