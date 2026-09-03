Harley Davidson, torna in Austria l’European Bike Week. A Faak am See esperienze indimenticabili

Dall’8 al 13 settembre torna a Faak am See, in Austria, l’European Bike Week 2026, il più grande appuntamento Harley-Davidson d’Europa. Sei giorni dedicati a moto, musica dal vivo, cultura custom ed esperienze di guida, con ingresso gratuito e migliaia di motociclisti e appassionati attesi nella regione dei laghi della Carinzia. Cuore dell’evento sarà ancora una volta l’Harley Village, un’area di 40.000 metri quadrati che ospiterà l’Harley-Davidson Expo, le attività dedicate alla customizzazione e numerose iniziative per il pubblico. Tra i modelli protagonisti della gamma 2026 ci saranno Street Glide Limited, Road Glide Limited e Pan America 1250 Limited, insieme a Harley-Davidson Genuine Motor Parts & Accessories e alle collezioni MotorClothes.

Non mancheranno le esperienze in sella. Nella Demo Zone sarà possibile effettuare test ride gratuiti sui modelli Harley-Davidson 2026, mentre la Pan America Adventure Zone proporrà attività off-road, corsi di guida e dimostrazioni con gli istruttori Marco Belli e Alberto Cecotti. In programma anche tour guidati gratuiti attraverso la Carinzia e la vicina Slovenia, organizzati dall’H.O.G. Karnten Chapter. Ampio spazio anche alla musica, con oltre 30 band sui palchi dell’Harley Bar e del Saloon Bar.

Tra gli appuntamenti ci saranno le esibizioni dei vincitori dell’Harley-Davidson Music Contest: Wood Burnt Red, Ocean Daze, Mad Guz & Mojos e gli italiani Known Physics. Tra gli ospiti più attesi ci sarà Andrea Iannone, presente venerdì 11 e sabato 12 settembre. Più volte sul podio in MotoGP e oggi impegnato con Niti Racing nella FIM Harley-Davidson Bagger World Cup, il pilota italiano arriverà in Austria dopo la doppietta conquistata al Gran Premio di Aragón. Durante l’evento parteciperà a sessioni di autografi, talk show ed esperienze di guida con il pubblico.

La cultura custom sarà protagonista anche con le sei moto del Creators Custom Clash, nate dalla collaborazione tra concessionari Harley-Davidson e content creator, e con il Custom Motorcycle Show di Villach, sponsorizzato da Metzeler. Sabato 12 settembre tornerà invece la tradizionale Harley-Davidson Parade, sponsorizzata da Dunlop, con migliaia di motociclette sulle strade della Carinzia. A chiudere il programma anche la lotteria del sabato sera: un partecipante si aggiudicherà una nuova Pan America 1250 Limited.