Harley Davidson, le donne motocicliste sfilano in Emilia. Un successo la 5ª edizione del Ladies of Harley National Run

Centinaia di moto, tutte Harley Davidson, tutte guidate da donne hanno sfilato attraversato l’Emilia-Romagna per la quinta edizione Ladies of Harley National Run (Lnr), un evento motociclistico di rilevanza nazionale organizzato dall'Harley Owners Group (Hog). L'appuntamento ha riunito circa 900 motocicliste provenienti da tutta Italia all'insegna dell'amicizia, della passione per le motociclette Harley-Davidson e della solidarietà. Una partecipazione da record e un forte messaggio di unità, empowerment e impegno sociale. Svoltosi durante il Mese della Prevenzione, l’evento ha unito l’emozione del mototurismo all’impegno concreto per la ricerca sul cancro e la difesa dei diritti delle donne. Più di 900 motocicliste provenienti da tutta Italia e dall’estero hanno trasformato il weekend in una celebrazione di libertà, amicizia e solidarietà. Grazie alla generosità delle partecipanti e dei Chapter H.O.G., sono stati raccolti oltre 16.000 € destinati alla Fondazione Umberto Veronesi, a sostegno della ricerca scientifica ed alla Fondazione Una Nessuna Centomila, per la lotta contro la violenza sulle donne.

Organizzato dall’Emilia Road Chapter H.O.G., con il supporto di Harley-Davidson Onorio Moto e dei Chapter H.O.G. italiani, l’evento ha preso il via sabato 4 ottobre con una vivace parata di moto fino a Correggio. La serata si è conclusa con una cena di gala presso la prestigiosa location Ruote da Sogno, a Reggio Emilia, dove sono stati premiati i chapter, presentati i fondi raccolti e celebrato lo spirito della comunità Harley-Davidson.

Domenica 5 ottobre la città di Reggio Emilia ha ospitato l’iconica parata ufficiale del Ladies of Harley National Run 2025, con oltre 400 Harley-Davidson che hanno sfilato attraverso il centro storico fino a Piazza della Vittoria in un corteo che si è esteso per circa 4 chilometri.



Il Ladies of Harley National Run 2025 ha confermato ancora una volta una formula vincente: una celebrazione delle donne, delle motociclette e di cause significative, alimentata dallo spirito senza tempo di Harley-Davidson.