“Harley-Davidson Nights”, l'evento internazionale di una sola notte in programma il 20 marzo 2026

Il 20 marzo Harley-Davidson celebra la “Harley-Davidson Night” in contemporanea nei mercati internazionali, coinvolgendo i concessionari di Europa, Asia Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa. Un evento di una sola notte, aperto a rider, appassionati e curiosi, pensato per rafforzare il senso di community che da sempre accompagna il marchio.

Le concessionarie aderenti proporranno musica dal vivo, food & beverage e attività legate alla cultura del territorio, oltre alla possibilità di scoprire da vicino l’intera gamma di motociclette e le ultime novità del brand. Spazio anche alla personalizzazione, con la nuova collezione Parts & Accessories e la linea Genuine MotorClothes.

L’edizione 2026 si intreccia inoltre con l’Harley-Davidson Music Contest: dal 20 marzo si aprirà il voto pubblico per le band emergenti che potranno esibirsi sui palchi dei principali rally europei Harley-Davidson. Una serata che unisce motori, musica e stile di vita, nel segno della condivisione.