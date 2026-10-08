Harley-Davidson, Pescara si è tinta di rosa per il sesto Ladies of Harley International Run

Pescara si è tinta di rosa per il sesto Ladies of Harley International Run, che il 2 e 3 ottobre ha riunito circa 900 partecipanti provenienti dall’Italia e dal resto d’Europa. Un weekend con 400 motociclette e più di 10mila euro raccolti per la Fondazione Umberto Veronesi, tra incontri, musica e solidarietà. Le prime Ladies sono arrivate già venerdì, ritrovandosi nella concessionaria Harley-Davidson della città. Sabato pomeriggio il raduno ha raggiunto Piazza Salotto, punto di partenza della parata attraverso le strade di Pescara.

Prima che le motociclette si mettessero in movimento, centinaia di palloncini rosa si sono alzati contemporaneamente durante un flash mob. Per le partecipanti è arrivata anche una sorpresa musicale: l’esibizione dell’Orchestra Femminile del Mediterraneo con Laura Marzadori, primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Il programma ha incluso musiche di Antonio Vivaldi e Karl Jenkins.

Terminata l’esibizione, la parata ha attraversato la città. Con il calare della sera, alcuni monumenti si sono illuminati di rosa, richiamando il messaggio di solidarietà dell’iniziativa. La manifestazione ha avuto il sostegno del Comune di Pescara, con il coinvolgimento dell’assessore allo Sport Patrizia Martelli.

Dopo la parata, le partecipanti si sono ritrovate al Pala Dean Martin di Montesilvano. Il programma è proseguito con un aperitivo, un momento dedicato alla Fondazione Umberto Veronesi e la premiazione dei Chapter. A chiudere il weekend, una cena spettacolo con musica dal vivo, animazione e DJ set.

La raccolta benefica ha accompagnato l’intero appuntamento: più di 10mila euro sono stati destinati alla Fondazione Umberto Veronesi a sostegno della ricerca scientifica oncologica. Un impegno che si inserisce nel mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, e che ha unito alla passione per la moto un obiettivo condiviso.