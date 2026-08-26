Historic Minardi Day, alla 10^ edizione (19-20 settembre) attese 600 vetture, anche 25 auto storiche della F1

Oltre 600 vetture sono attese all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari nel weekend del 19 e 20 settembre per la decima edizione dell'Historic Minardi Day, l'appuntamento dedicato alla storia del motorsport nato dalla famiglia Minardi in collaborazione con Formula Imola. Al centro della manifestazione, sòpiegano gli organizzatori in una nota, le esibizioni di oltre 25 Formula 1 storiche, da epoche molto diverse tra loro: dalla Ferrari 312 B2 del 1971 fino alla Williams FW33 guidata in passato da Rubens Barrichello nel 2011. In pista anche la Tyrrell P34 a sei ruote, la Ferrari 126 C4 e la Minardi M189. Tra le curiosità, una replica in scala 1:1 della McLaren MP4/15 realizzata con l'autorizzazione della McLaren e autografata da Mika Häkkinen.

Spazio anche a Formula 2, Formula 3, Formula 3000, prototipi e vetture Gt, oltre a marchi come Alfa Romeo - con nove auto storiche della Scuderia del Portello - Jaguar, Lancia, Pagani e Lamborghini. Il programma comprende anche l'ACI Storico Festival, con il Raduno Terre di Romagna organizzato dall'Automobile Club Ravenna domenica 20 settembre: cento soci partiranno dall'Autodromo, passando da Faenza con visita alla Pinacoteca comunale, prima di rientrare in circuito per la parata finale. Nell'area ACI Storico sarà inoltre possibile effettuare gratuitamente un elettrocardiogramma nell'ambito della campagna «Il primo tagliando per il motore cuore».

Il Museo Checco Costa ospiterà una mostra fotografica sui dieci anni della manifestazione, insieme a incontri con autori e protagonisti del motorsport, tra cui Riccardo Patrese e, domenica, lo stesso Gian Carlo Minardi. Le due giornate saranno dedicate anche ad Ayrton Senna, con incontri e testimonianze nella sala a lui intitolata all'interno dell'Autodromo, a ingresso libero fino a esaurimento posti.