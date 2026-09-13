Hongqi, marchio luxury del gruppo cinese Faw entra nel mercato italiano con i Suv HS3 e HS5

Un nuovo marchio cinese entra nel mercato automobilistico italiano. Al Salone Auto Torino, Emc Auto presenta per la prima volta al pubblico Hongqi, brand premium del gruppo Faw, che debutta in Italia con i Suv HS3 e HS5. I due modelli saranno distribuiti in esclusiva da Emc Auto, che sta preparando una prima rete commerciale di circa 15 concessionari, concentrati soprattutto nel Centro-Nord. «L'arrivo di Hongqi in Italia rappresenta per noi un progetto di grande valore strategico», sottolinea il presidente di Emc Auto, Federico Daffi, evidenziando l'identità del marchio, le tecnologie e il design delle vetture.

Per Hongqi, l'Italia rappresenta un mercato importante nel percorso di espansione europea. «Abbiamo l'ambizione di costruire una relazione forte e duratura con i clienti italiani», spiega Forrest Liu, European Sales & Network Director del brand. La storia di Hongqi è uno degli elementi più distintivi del marchio. Fondato nel 1958, il brand è nato in Cina come produttore delle automobili ufficiali destinate ai vertici dello Stato e, negli anni, è diventato la divisione luxury del gruppo Faw. Faw, fondato nel 1953, è uno dei principali costruttori automobilistici cinesi e conta joint venture con Volkswagen, Toyota e Audi. Nel 2025 il gruppo ha venduto circa 3,3 milioni di vetture, mentre Hongqi ha raggiunto quota 460mila, con una crescita dell'11,7%.

Il marchio ha avviato l'espansione europea nel 2021 partendo dalla Norvegia e oggi è presente in diversi mercati del continente. A Monaco di Baviera ha inoltre aperto un Centro di Ricerca e Sviluppo, con l'obiettivo di sviluppare prodotti e tecnologie più vicini alle esigenze dei consumatori europei. Con l'arrivo di HS3 e HS5, Hongqi punta ora a ritagliarsi uno spazio anche nel mercato italiano dei suv premium, scegliendo proprio Torino e il suo Salone come palcoscenico per il debutto nazionale.