Hyundai al Salone dell'Auto di Parigi 2026 con un'anteprima mondiale di un nuovo B-suv

Hyundai prosegue il percorso di affermazione nel mercato europeo che prevede l'arrivo entro la fine del 2027 di sei nuovi modelli, il primo dei quali Ioniq 3, b-suv elettrico derivato dal concept Three, a cui faranno seguito nuovi veicoli, alcuni dei quali svelati già in occasione del Salone dell'auto di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre 2026. Oltre alla conferma della partecipazione alla kermesse parigina, il marchio coreano ha annunciato che sarà protagonista della manifestazione con la premiere mondiale di un nuovo B-suv e la premiere europea di un inedito C-suv.

Tra le novità di spicco annunciate figura anche la presentazione di una nuova variante di uno dei suoi modelli più importanti, caratterizzato da dettagli e contenuti che strizzano l'occhio al mondo della sportività, ampliando ulteriormente l'offerta in uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo. Oltre alle novità dedicate alle auto, Hyundai svelerà anche il suo primo veicolo commerciale leggero a trazione completamente elettrica (eLCV), ampliando così la propria strategia di elettrificazione a nuove aree della mobilità e rispondendo alle esigenze in continuo mutamento dei clienti business. Infine, la presenza del marchio Hyundai al salone parigino prevede anche la presentazione di una selezione di innovazioni ed esperienze che riflettono la più ampia visione di «Progress for Humanity», incluse iniziative volte a rafforzare il rapporto dei clienti con il marchio dentro e oltre l'esperienza di guida.