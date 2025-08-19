IAA Mobility 2025, a Monaco dal 9 al 14 settembre in scena le novità auto: ecco le info utili per visitare la fiera tedesca

L'IAA Mobility 2025 sta per prendere il via con una lunga lista di espositori e altrettante novità. L'appuntamento sarà dal 9 al 14 settembre e saranno due le località sotto i riflettori: la fiera di Monaco e l'Open Space nelle piazze e nelle vie del centro della città. La fiera, situata all'interno del Trade Fair Center e sede del Summit, sarà aperta lunedì 8 settembre per la giornata stampa e, da martedì 9 a venerdì 12 settembre per i visitatori dalle ore 9 alle ore 18 previa presentazione del biglietto. Mentre nel centro città saranno presenti diverse aree dedicate aperte dalle 11 alle 21. Infine, nel weekend solo per la città sarà possibile scoprire le novità presentate dagli espositori, al sabato dalle 11 alle 21 e domenica dalle 10 alle 17. Per partecipare alla feria sarà necessario acquistare un pass GoGreen, disponibile online ad un prezzo che parte da 180 euro per il giornaliero altrimenti ci sono opzioni che comprendono l'ingresso per due giorni a scelta (dal 9/09 al 12/09) a un costo di 350 euro sempre. Mentre i prezzi in loco sono un pò più alti, con il primo che viene proposto a 225 euro e il secondo a 405 euro.

La fiera dista circa 40 chilometri dall'aeroporto Internazionale di Monaco e sono attive tratte con i mezzi di trasporto pubblico. Per esempio, le linee S1 e S8 della S-Bahn in aeroporto passano ogni 10 minuti e impiegano circa 40 minuti per raggiungere la Stazione Centrale di Monaco (Hauptbahnhof). Da lì, i viaggiatori possono prendere la linea U2 della metropolitana, che parte ogni 5 minuti in direzione del centro fieristico (Messestadt West) impiegando circa 25 minuti. Un'altra opzione è un servizio navetta diretto, operativo ogni 20 minuti tra l'aeroporto di Monaco e il centro fieristico, che ha una durata di circa 45 minuti. Per chi sceglie, invece, di raggiungere la fiera in auto, deve percorrere l'autostrada A94 e prendere l'uscita München-Riem, dove sarà presente la segnaletica che guiderà verso le aree di parcheggio appropriate.