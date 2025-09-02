IAA Mobility 2025, pochi giorni al via: ecco tutte le novità presenti a Monaco

Guai a chiamare la IAA Mobility di Monaco un Salone dell'Auto o un Motor Show, perché gli organizzatori (la potente VDA che rappresenta l'industria automotive tedesca) hanno volutamente imboccato due strade parallele per questo evento previsto per il 9 settembre. IAA Mobility ha voluto essere fin dalla prima edizione, quella che aveva sostituito il Salone di Francoforte, un momento d'incontro e di discussione per i 'grandi' dell'automobile, sia a livello di costruttori che di fabbricanti di componentistica. Peccato che la crisi del settore abbia di fatto ristretto questa platea praticamente alle Case tedesche e a quelle cinesi, che approfitteranno anche quest'anno per mostrare le loro peculiarità. Ma questo grande evento delle quattro e due ruote (anche a pedalata assistita) è diventato nelle tre edizioni realizzate a Monaco sempre più 'liquido' e diffuso nella città, che - per la sua bellezza e il suo background storico - offre davvero molte opportunità per portare le tecnologie e le novità in mezzo alla gente, sfruttando le scenografie offerte da molti suggestivi angoli della Capitale della Baviera.

Accademica, paludata, tecnologica e pensata soprattuto per top manager e decisori politici. O fluida, nazional-popolare (ricordiamo che siamo nell'imminenza della Oktober Fest) e comunque legata alle emozioni e al piacere di ammirare e sognare una balle automobile. IAA Mobility resta una occasione 'unica' nel panorama mondiale per cercare di supportare un settore - non solo industriale ma anche culturale - che soffre per un salto verso il futuro troppo ambizioso e costoso. Ecco perché le novità che saranno esposte alla Messe Munich o nelle piazze e nei luoghi centrali di Monaco - dall'A alla Z, o meglio dalla A alla V vista l'assenza di marche come Zeekr o Zagato - assumono un valore ancora superiore all'abituale passerella di lanci commerciali più o meno vicini. Auto come la Bmw iX3, la Renault Clio o la Mercedes GLC EV sono la testimonianza di una vitalità e di un saper fare Made in Europa che sono ineguagliabili e che ci fanno comunque ben sperare per i prossimi anni.

L'elenco inizia con l'Audi Q3 Sportback e soprattutto con la nuova concept Audi che riprende il tema di una coupé compatta (come l'iconica TT) ma con tecnologia 100% elettrica e prosegue con un'altra grande novità dell'industria tedesca, la Bmw iX3 di nuova generazione che - prima declinazione di serie della Neue Klasse - segna l'inizio di una nuova era di design e tecnologia per il marchio bavarese. Dalla B alla C di Cupra (Gruppo Volkswagen) che porta alla IAA la sportiva premium Raval, una sorella maggiore della Born basata sulla nuova piattaforma MEB Entry di Volkswagen per modelli elettrici. Sarà esposta assieme al concept Tindaya che punta ia «offrire esperienze di guida entusiasmanti nel futuro completamente elettrico». Hyundai punterà i riflettori a Monaco sulla 'piccola' Ioniq 2 che completa la gamma di auto elettriche denominate Ioniq (5, 6 9) e che sarà strettamente correlata alla futura Kia EV2. La novità più importante allo stand del costruttore sudcoreano sarà però l'EV3 titolata rivale della nuova Renault 4. Leapmotor, il marchio cinese legato a Stellantis porterà alla IAA lai modelli T03, C10 e B10, anche la nuova B05 hatchback.

Sotto la Stella a Tre Punte di Mecedes, a fianchi della AMG GT Track Sport e della già vista AMG GT XX, sarà la volta della nuova GLC EV che, abbandonando la denominazione EQC, si affiancherà al modello Mercedes più venduto a livello globale, la GLC con motori Ice. Opel, brand di Stellantis, sarà a Monaco con il concept estremo Corsa GSE Vision Gran Turismo Uno, che - sostengono i bene informati - anticipa la prossima generazione della Corsa. Nello stand Polestar riflettori puntati sulla 5, derivata dalla concept Precept, presentata nel 2020. Sempre alla pagina delle P troviamo nell'agenda delle novità la Porsche Cayenne Electric, la prima volta in assoluto con questa propulsione. Utilizzerà la nuova piattaforma PPE della Porsche Macan Electric e una batteria da circa 100 kWh. R come 'reginetta' per la Renault Clio. L'icona del segmento B, che arriva alla sua sesta generazione, sarà la novità più importante nello stand 'cittadino' della Losanga e, probabilmente, di tutto l'evento di Monaco.

Manterrà la carrozzeria a cinque porte dell'attuale, ma con un look anteriore più aggressivo. E soprattutto continuerà ad offrire motori benzina anche ibridi, visto che la R5 è la 'cugina' elettrica. Skoda porterà a Monaco una nuova show car chiamata Vision O e che potrebbe anticipare non prima del 2027 una sostituta completamente elettrica dell'Octavia. Ci sarà anche la turca Togg, che svelerà la versione di produzione della T10F, disegnata da Pininfarina. ID.2 e T-Roc sono invece le novità che Volkswagen T-Roc ha riservato alla IAA.