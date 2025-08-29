IAA Mobility 2025, tra novità ed anticipazioni ecco tutto quello che vedremo a Monaco

È iniziato il conto alla rovescia per l'apertura dell'IAA 2025 di Monaco, uno degli eventi più attesi del settore automobilistico e sempre ricco di novità e anticipazioni da parte di una lunga lista di espositori. L'apertura al pubblico è fissata per il 9 settembre e saranno due i luoghi centrali dell'evento: la fiera di Monaco e l'open space nel centro cittadino. Sono sempre numerosi gli espositori presenti a questa kermesse dell'automobile, a partire dai padroni di casa tedeschi, come Bmw, Mini, Mercedes e Audi. Immancabile la presenza anche del gruppo Volkswagen, Kia, Porsche, Opel, Hyundai e Ford. Di particolare rilievo la partecipazione per la prima volta di numerosi marchi cinesi come Aito, Changan, Dongfeng, GAC, Leapmotor e XPeng.

Grande attesa in casa Bmw per il debutto di uno dei modelli più significativi della sua storia, la iX3, il primo della Neue Klasse. Sempre del gruppo, anche Mini sarà protagonista con tre modelli completamente elettrici: Mini John Cooper Works Electric, Mini Aceman SE e la Mini Countryman SE ALL4. All'IAA Mercedes presenterà al mondo la nuova GLC con tecnologia EQ ed anche la versione Shooting Brake di CLA e il Concept AMG GT XX. Passando in casa Audi, è prevista a Monaco l'anteprima mondiale di Q7, l'ammiraglia Suv dei quattro anelli, che adotterà le tecnologie di ultima generazione già viste sui nuovi modelli della gamma. Probabilmente ci sarà anche l'anteprima di Audi RS6, la versione più sportiva della familiare di Ingolstadt.

Il gruppo Volkswagen avrà in serbo una serie di novità con tutti i marchi, a partire da Cupra con l'elettrica Raval, gemella della Volkswagen ID.2, anch'essa svelata proprio a Monaco, insieme alla sua variante crossover battezzata ID.2 X. Kia sarà presente con un trittico tutto alla spina formato dalla berlina EV4, dal multivan PV5 e dal suv cittadino EV2. Sempre del gruppo, Hyundai presenterà un suv cittadino elettrico di cui però non si hanno ancora notizie. Porsche presenzierà con la nuova Cayenne elettrica mentre Opel non ha ancora dichiarato quale modello svelerà sebbene, nel comunicato stampa diffuso abbia sottolineato la lunga storia del marchio al Salone. Infine, Ford porterà il suv-coupé elettrico Capri e Puma Gen-E.