IAA Mobility, chiude i battenti a Monaco di Baviera con un grande successo di pubblico: 500mila visitatori

Con la soddisfazione di avere superato con oltre 500.000 presenze il record stabilito nel 2023 e di avere soprattutto registrato una crescita del 13% nel numero di visitatori professionali al Summit IAA, gli organizzatori dell'edizione 2025 della IAA Mobility di Monaco danno appuntamento per il 2027 (la cadenza è biennale alternandosi al Salone di Parigi) dal 7 al 12 settembre con la giornata del 6 riservata alla stampa. Chiusi i battenti di IAA 2025 domenica sera nell'area espositiva della Munich Messe e nelle mostre strade e piazze occupate nel centro di Monaco dai padiglioni e dagli allestimenti dell'Open Space (aperto gratuitamente al pubblico) VDA, che è l'ente organizzatore dell'evento, ha riassunto i numeri di questa edizione. Le anteprime e la partecipazione degli espositori hanno fatto segnare un nuovo recordo. Circa 750 aziende e organizzazioni provenienti da 37 Paesi hanno presentato i loro prodotti e le loro innovazioni. Sono state presentati oltre 350 nuovi prodotti in anteprima mondiale con un aumento del 17% rispetto al 2023. Gli espositori stranieri hanno raggiunto il 57%, con le quote maggiori provenienti da Cina, Corea del Sud, Austria, Italia e Stati Uniti.

Un livello di internazionalità - ribadisce VDA - che si è riflesso anche nei visitatori, con una quota internazionale sul totale delle presenze che si è attestata intorno al 24%. In testa alle nazionalità dei visitatori 'extra Germania' ci sono stati quelli provenienti da Gran Bretagna, Austria, Cina e Italia, mentre il maggior numero di visitatori professionali è arrivato in Baviera dalla Francia. Si sono accreditati all'evento circa 3.700 rappresentanti della stampa - cartacea, radio televisiva e web - provenienti da 70 Paesi. Il Press Day ha visto la partecipazione di 2.344 giornalisti, di cui 1.438 internazionali, il 7% in più rispetto al 2023 ed anche la copertura online ha registrato una crescita di oltre il 10% rispetto a quella edizione. Come già evidenziato il Summit ha stabilito un record di visitatori professionali (+13%) ma ciò che è più importante con un'elevata qualità delle presenze. Circa il 90% dei visitatori del Summit ha valutato il raggiungimento dei propri obiettivi da buono a eccellente. L'88% dei visitatori del Summit ha valutato l'IAA Summit da buono a eccellente e il 95% ha valutato le aree espositive da buone a eccellenti. Hildegard Müller ha sottolineato come alla IAA l'industria automobilistica tedesca abbia stupito per innovazione, passione e performance.

«L'entusiasmo dei visitatori di IAA Mobility - ha detto - dimostra il forte interesse per il futuro della mobilità. Il nostro concept è stato accolto con grande entusiasmo e definisce nuovi standard internazionali». «A Monaco, l'industria automobilistica tedesca ha dimostrato in modo impressionante, con innovazioni concrete e anteprime mondiali, di essere leader globali, di produrre già prodotti per una mobilità a impatto climatico zero e digitale e di lavorare costantemente a nuove idee». Dall'evento che si è appena concluso, la Müller ha ribadito «l'arrivo di un altro segnale chiaro: abbiamo accettato la sfida e la nostra industria ha fatto i suoi compiti. Ora tocca alla politica: abbiamo bisogno di un'offensiva massima per l'attrattività e la competitività della nostra sede, affinché i successi della nostra industria diventino successi anche per la Germania e l'Europa, per la crescita, la prosperità e l'occupazione».