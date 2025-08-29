IAA Mobilty Monaco 2025, il futuro della mobilità si mette in mostra sia in Fiera che in città

Alla sua terza edizione a Monaco (prima il Salone si svolgeva a Francoforte) l'evento IAA Mobility 2025 sta per aprire i battenti «più grande, più internazionale e più orientato all'esperienza che mai». Annunciando che quest'anno, la città bavarese ospiterà anche il più grande open space esperienziale di tutti i tempi, Jürgen Mindel, ad di VDA che è l'ente organizzatore di IAA, ha sottolineato che «a Monaco di Baviera presenteremo quest'anno anteprime mondiali e innovazioni straordinarie che dimostrano le nostre capacità". «Sarà l'occasione per il nostro settore di inviare un segnale di forza e di attenzione al futuro. E di dimostrare ancora una volta cosa possiamo realizzare con questo slancio, come evidenziano i nostri significativi investimenti, la nostra passione e il nostro impegno collettivo». Mindel, in vista dell'apertura di IAA Mobiity che si svolgerà dal 9 al 14 settembre, ha ribadito che l'evento di Monaco è «il fiore all'occhiello globale del nostro settore, un settore il cui lavoro crea crescita, prosperità e occupazione in Germania e in tutto il mondo».

Molti, anzi moltissimi, gli elementi di richiamo che attireranno quasi mezzo milione di addetti ai lavori e visitatori non solo nell'area della Messe München, ma anche (e soprattutto) negli open space in città, aperti gratuitamente al pubblico e sede per vivere esperienze a 360 gradi nel campo della mobilità. I visitatori non solo potranno vedere auto green, modelli elettrificati a due e quattro ruote ed e-bike ma avranno anche l'opportunità di provarle sul posto. Per il 2025 le aziende hanno implementato queste possibilità, tanto da arrivare a registrare 231 veicoli disponibili in totale, con un aumento del 27%. Boom di richieste anche per le aree nell'Open Space cittadino, con 204 spazi prenotati immediatamente. Altri 15 postazioni sono state aggiunte nella Königsplatz, per consentire a marchi come Audi, Byd, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Porsche, Togg e Volkswagen di mostrare le ultime novità e metterle a disposizione per i test drive. Inoltre con l'iniziativa IAA Experience, 15 aziende espositrici permetteranno di sperimentare dal vivo (utilizzando 25 veicoli) le sensazioni e i vantaggi della guida autonoma.

«Come Messe München - afferma Christian Vorländer, responsabile della divisione mobilità di Messe München - siamo lieti di co-ospitare in collaborazione con VDA l'edizione 2025 di IAA Mobilty e il suo concept che è unico al mondo». Annunciato anche il debutto del Festival delle Luci che durante lo svolgimento di IAA Mobility - dalle 20:00 alle 23:00 - prevede spettacolari installazioni luminose su monumenti come la Biblioteca di Stato Bavarese, il Municipio Vecchio e la Residenza di Monaco. Gli organizzatori comunicano inoltre che per il 2025 gli orari dell'Open Space a Monaco sono stati modificati. Le installazioni e i padiglioni saranno accessibili tutti i giorni dalle 11:00 alle 21:00. E l'ultima giorno - domenica 14 settembre - l'orario sarà dalle 10:00 alle 17:00. Gli eventi serali per gli espositori nell'Open Space si svolgeranno al massimo fino alle 23:00.