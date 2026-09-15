Volvo Trucks, alla gamma elettrica il “Truck of the Year Award 2027”. Alla Zf in premio per l'innovazione

HANNOVER – Furgoni (il Renault Trafci E-Tech Electric nello specifcio), ma non solo. In occasione della giornata riservata dall'Iaa Transportation di Hannover agli organi di informazione sono stati assegnati anche gli altri riconoscimenti dell'evento “Stars of the Year Awards”, i premi che vanno a «veicoli e tecnologie eccezionali che definiscono nuovi standard per il futuro dei trasporti e della logistica», come ha sottolineato la presidente della Vda, Hildegard Müller. «Una visita al salone chiarisce un punto fondamentale – ha insistito – l 'innovazione non si ferma mai. Ogni generazione si basa sui risultati della precedente e compie un ulteriore passo avanti. Questo è esattamente ciò che rappresentano i premi di oggi. Dimostrano in modo eloquente lo slancio con cui il nostro settore sta guidando la trasformazione e plasmando il futuro dei trasporti e della logistica».

Volvo Trucks si è aggiudicata il premio Truck of the Year 2027 con la nuova generazione di veicoli elettrici a lunga percorrenza, la cui gamma include gli Fh, Fm, Fmx, e Fh Aero Electric. In una nota una viene spiegato che la famiglia di modelli ha «impressionato i ventiquattro membri della giuria con la sua combinazione di maggiore autonomia, ampio spettro di applicazioni, elevata efficienza energetica e flessibilità operativa». Secondo Florian Engel, presidente della giuria, «Volvo Trucks ha dimostrato quanto velocemente il trasporto pesante elettrico a batteria si stia evolvendo da applicazioni singole a soluzione completa».

Il Truck Innovation Award 2027 è andato alla tedesca Zf grazie al TraXon Hybrid, il sistema che integra la tecnologia ibrida direttamente nell'architettura della trasmissione dei veicoli industriali e che combina l'esperienza della società che ha sede sul lago di Costanza, a Friedrichshafen, nei cambi destinati ai mezzi pesanti con la sua competenza relativa ai propulsori elettrificati, offrendo ai produttori di veicoli un ulteriore modo per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica.

Nell'ambito dell'International Trailer Award sono stati assegnati riconoscimenti in cinque distinte categorie. Nella “body” ha vinto la Schmitz Cargobull per il suo S.Ko City con l'unità refrigereante S.Cu Mt-Dualevap. Nella sezione “chassis” si è imposta la Kögel con il Light Plus ottimizzato per i trattori stradali elettric, mentre in quella “components” il titolo se lo è assicurato la Kässbohrer con il suo sistema di pavimento modulare K.Mfs. Nelle restanti due categorie, “future” e “community” (per la prima volta in concorso), sono stati insigniti del premio la Krone per il TrAiler Health Monitoring System e la Koluman per il rimorchio a pianale con pareti laterali adattive a scomparsa (Ahsp).