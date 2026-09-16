Byd E-Vali, il furgone elettrico di taglia grande con fino a 17,9 metri cubi di volume di carico

HANNOVER - «Sviluppato specificamente per l'Europa e per le attività dell’ultimo miglio». È con queste caratteristiche che Byd, il colosso cinese specializzato nei veicoli a “nuove energie” che nel frattempo ha già superato Tesla quale primo costruttore al mondo di auto elettriche, ha presentato il nuovo Lcv elettrico E-Vali. Il modello era stato anticipato in anteprima globale all'edizione 2024 del salone e promesso con un'autonomia tra i 220 e i 250 chilometri, a seconda delle versioni.

Il modello è praticamente pronto per il debutto sul mercato. Byd, in realtà, ha chiarito di proseguire «a ritmo serrato il programma di prove sul campo con un gruppo selezionato di clienti, allestitori e operatori professionali per valutare il veicolo nelle condizioni reali di impiego». Il costruttore ha ufficializzato una capacità di carico «superiore a quella di molti concorrenti di pari categoria», una variabile che potrebbe rivelarsi vincente, assieme a quella del prezzo, che continua a incidere sulle scelte dei gestori delle flotte e non far decollare le vendite.

Dal punto di vista tecnologico, l'E-Vali monta l'ultima evoluzione della Blade Battery, un punto di riferimento in termini di sicurezza e robustezza. La Byd la dichiara con una efficienza che «si mantiene lungo un ciclo di vita particolarmente esteso». La lunghezza del furgone di taglia grande è di 5,99 (passo corto, cioè 3,86) e 6,99 (4,55) metri con volumi di carico fra 13,9 e 17,9 metri cubi. Sarà a listino sia a trazione posteriore sia a trazione integrale con portate massime fra i 700 e i 1.450 kg.

La declinazione a due ruote motrici è alimentata da un'unità da 204 accreditata di una velocità massima di 90 orari, mentre quella 4x4 raggiunge i 120 e oltre al motore posteriore da 150 kW dispone anche di un propulsore anteriore da altri 100 per un totale di 340 Cv. L'abitacolo viene garantito ergonomico e «riccamente equipaggiato» con una dotazione Adas promessa «di alto livello».