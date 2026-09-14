Citroen Berlingo Van First “progettato intorno alle esigenze concrete dei professionisti”

HANNOVER - «Progettata intorno alle esigenze concrete dei professionisti». È così che Citroën, che da oltre un secolo è impegnata anche sul versante dei veicoli commerciali (la gloriosa Type A è del 1919), presentata la versione «più moderna, accessibile e ingegnosa» del Berlingo, la Van First. L'anteprima mondiale si è svolta in Germania, ad Hannover dove tra il 15 e il 20 settembre si svolge l'edizione 2026 dell'Iaa Transportation, presso lo stand di Stellantis Pro One, dove il doppio Chevron ha esibito anche uno Jumper a doppia cabina con un cassone ribaltabile trilaterale realizzato nell'ambito del programma di personalizzazione CustomFit.

La declinazione Van First del Berlingo (le cui lunghezze sono comprese tra 4,4 e 4,75 metri) completa la gamma del modello, andando incontro alle esigenze specifiche dei professionisti. Ad esempio con una plancia inedita e nuovi pannelli porta, in una configurazione «progettata per semplificare la vita a bordo», promette Citroën. Grazie alla soluzione Flexiseat, che è di serie, è possibile ripiegare il sedile del passeggero guadagnando un altro mezzo metro cubo di spazio utile per eventuali carichi aggiuntivi.

Con il Modutable, che è invece a richiesta, si può trasformare l'abitacolo in un vero e proprio ufficio semovente, uno spazio chiuso (e eventualmente climatizzato) in cui lavorare, organizzare e mangiare. Altre soluzioni offerte sul Berlingo Van First sono il Moduconsole, il Drivedrawer (vano contenitore sotto il sedile conducente) e il Moduwork, che mermette di tornare a una configurazione a tre posti pur mantenendo vani portaoggetti e funzionalità di carico adatte all’utilizzo professionale. Una alternativa interessante in determinati casi, tipo il 20% statisticamente rilevato in cui i professionisti non viaggiano da soli.

La nuova variante è versatile anche nell'alimentazione, perché il costruttore la mette a listino sia con motori convenzionali a benzina da 110 Cv e a gasolio Hdi da 100 e 130 Cv sia con la rodata unità elettrica da 136 Cv in grado di assicurare un'autonomia di 270 chilometri. L'anno prossimo debutterà anche un sistema mild hybrid. Il volume di carico oscilla tra i 3,3 e 4,4 metri cubi, mentre la portata utile raggiunge la tonnellata. Il principio della multienergia è portato avanti dal gruppo e il solo Doppio Chevron ha a listino Lcv con dimensioni comprese fra i 4,01 a 6,36 metri lunghezza con volumi di carico tra 1,22 e 17 mq.