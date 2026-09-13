Opel, anche il commerciale “tascabile” Rocks Kargo da 2,41 metri di lunghezza in vetrina allo Iaa Transportation

HANNOVER – Opel, il marchio tedesco del gruppo Stellantis, è fra i protagonisti dello stand Pro One all'Iaa Transportation di Hannover, il salone che apre martedì al pubblico e nel corso del quale verranno presentate complessivamente oltre 150 anteprime planetarie. La casa del Fulmine mette in mostra la propria gamma, che include anche il veicolo commerciale elettrico “tascabile”, ossia il Rocks con il Kargo kit che lo rende particolarmente adatto alla giungla urbana e al cosiddetto “ultimo miglio”. In versione Lcv dispone di 400 litri di volume di carico e di una portata utile di 140 kg.

L'Opel Rocks è lungo appena 2,41 metri con una larghezza (retrovisori esterni esclusi) di 1,39 e un'autonomia dichiarata fino a 75 chilometri con una velocità massima di 45 orari. Con il kit Kargo le merci possono venire agevolmente trasportate sul lato passeggero. Poiché è un quadriciclo leggero può venire guidato anche da giovani a partire dai 14 anni, ma è sempre necessaria almeno una patente di categoria almeno Am.

Seppur proposti in declinazioni particolari, anche gli altri modelli in vetrina sono già noti: si tratta dei Movano doppia cabina, Vivaro pianale cabinato e Combo Tech. Il Movano è il furgone di taglia grande di Opel: con i suoi fino a 6,84 metri di lunghezza e fino a 2,62 di altezza è in grado trasportare anche un Rocks. Assicura un volume di carico che arriva a 17 metri cubi e vanta una portata utile che raggiunge le due tonnellate. Nella sua declinazione a doppia cabina offre fino a 7 posti, pertanto decisamente adatto alle applicazione che richiedono non solo il trasporto di materiali, ma anche di persone.

Opel ha scelto di esibire il Vivaro pianale cabinato per evidenziare la polivalenza del proprio veicolo. Ad esempio con un'area di carico aperta, convertibile per le necessità più disparate e accessibile da tre lati è adatto al trasporto di diversi tipi di materiali, anche ingombranti. Per la prima volta questa declinazione dell'Lcv – a listino sia da 4,98 sia da 5,33 metri di lunghezza - è disponibile in combinazione con il turbodiesel da 2.2 litri da 150 Cv con il cambio manuale a sei marce. Sul commerciale compatto Combo Tech (4,4 metri di lunghezza, ma fino a quasi 3,1 metri di lunghezza del vano di carico cn fino a 780 kg di portata utile con il motore elettrico), Opel propone design e specifiche «simili a quelle di un'auto». Dispone di fari a matrice di led Intelli-Lux Matrix, climatizzatore automatico bi-zona, Keyless Entry & Go e molto altro di serie.