Iaa Transportation, debutto mondiale per la Kia Pv7, il veicolo commerciale elettrico con architettura a 800 Volt

HANNOVER – In versione Passenger a nove posti (ma c'è anche quella a sette) oppure Cargo a tre (è disponibile anche quella a due), ma sempre con una lunghezza di 5,35 metri, una larghezza di 2,03, un'altezza di 1,99 e un passo di 3,5 metri. Sono le misure del Kia Pv7, il secondo modello della gamma commerciale elettrica (il primo è il Pv5, tra 4,69 e 4,89 metri, che era stato insignito dell'ultimo titolo del Van of the Year) sviluppato sull'architettura a 800 Volt Platform Beyond Vehicle. Il veicolo è stato esibito in anteprima mondiale all'Iaa Transportation di Hannover, il salone della logistica e dei mezzi industriali e da lavoro che apre ai visitatori il 15 settembre e che chiude il 20.

La casa coreana propone la Pv7 con due tagli della batteria agli ioni di litio nichel-cobalto-manganese: da 71.5 e 96.2 kWh di capacità. Per la declinazione Long Range del Cargo – sviluppata all'insegna della filosofia “Mobile Workspace”, cioè con plancia e console centrale su più livelli per massimizzare lo spazio – viene promessa un'autonomia superiore ai 460 chilometri. Anticipato per il momento con le ruote motrici anteriori, il veicolo dispone di un'unità da 272 Cv (200 kW) e 400 Nm di coppia. Il debutto sul mercato è previsto per l'anno prossimo in Corea del Sud e Europa: la Pv9 arriverà invece nel 2029. Il costruttore ha già promesso che “ulteriori configurazioni seguiranno successivamente”, fino a 23 varianti in totale, incluse quelle a trazione integrale.

Grazie alla tecnologia a 800 V, con 20 minuti alla colonnina Dc ultra-rapida, il costruttore garantisce un rifornimento dal 10 all’80%. Per la prima volta su un modello Kia, Pv7 offre anche due porte di ricarica – una Ac/Dc anteriore e una Ac laterale posteriore opzionale – per assicurare una maggiore flessibilità per il "pieno" in base alle situazioni e ai parcheggio. «Pv7 rappresenta il passo successivo nel nostro percorso verso una mobilità personalizzata, costruendo sulle basi poste da Pv5», ha sintetizzato Ho Sung Song, presidente e Ceo di Kia.

La Pv7 Cargo Long L2h1 ha fino 6,1 metri cubi di volume di carico, che salgono a 8 per la Cargo High Roof L2h2, con portate che, a seconda delle varianti, sono comprese tra 1.165 e 1.200 kg. Il modello Long L2H1 dispone di una soglia di carico alta 550 millimetri e può alloggiare fino a tre europallet. Grazie al Flexible Body System l'Lcv coreano può venire convertito e adattato a molteplici necessità. Per la gestione delle flotte, a supporto dei professionisti, è stato messo a punto il Kia Business Solutions Portal. Altri servizi dedicati consentono il monitoraggio in tempo reale del veicolo, la diagnostica predittiva e la gestione proattiva della manutenzione.