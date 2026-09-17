Bosch, il Digital Fuel Tuning utile per valutare l'impatto postivo dei carburanti alternativi

HANNOVER – Torino, Balocco, Modena e Milano. Sono i principali centri italiani del settore Mobility di Bosch, la multinazionale tedesca della fornitura per l'industria dell'automotive, creati per essere il più vicino possibili ai clienti con un team di quasi 300 persone, in larga parte ingegneri. Perché la strategia vincente è quella della collaborazione e dei servizi “su misura”. All'Iaa Transportation lo conferma Camillo Mazza, il general manager della filiale nazionale dell'unità, che nel Belpaese come a livello planetario incide per quasi due terzi sul giro d'affari complessivo (oltre 60 miliardi su un totale di 91).

Nel primo semestre il fatturato è in crescita, anche perché in Italia Bosch ha scelto affiancare anche le imprese che non hanno (ancora) nomi altisonanti. Definirle “piccole” è quasi irrispettoso (se non altro perché il tessuto imprenditoriale nazionale è composto per il 95% da micro imprese, ossia fino a 10 dipendenti). Sono ditte che hanno voglia di crescere e la multinazionale propone loro soluzioni che contribuiscono all'accelerazione dello sviluppo. Nel settore dei veicoli pesanti – nel quale Bosch punta a raddoppiare il fatturato, da 4 a 8 miliardi entro la metà del prossimo decennio – vengono offerti software, architettura elettronica e sensoristica avanzata.

«L'integrazione è quella sulla quale siamo in grado di fare la differenza – sottolinea Mazza – perché per un produttore mettere assieme sistemi di provenienza diversa può non risultare così semplice, mentre noi siamo in grado di mettere a disposizione tutto. Quello che poi facciamo in Italia è adattare le tecnologie alle specifiche esigenze dei clienti, più o meno grandi che siano. Diciamo che è una questione di calibrazione». «Il momento non è facile – insiste – ma in Italia, per dirla in gergo stradale, siamo riusciti ad avere molta presa».

La Bosch Mobility continua a lavorare per ridurre le emissioni di Co2 e anche a invocare l'indipendenza tecnologica perché non esiste una singola soluzione, ma un'opzione differente a seconda dei mercati. A cominciare dall'idrogeno per proseguire con l'Hvo o con i carburanti sintetici: «A nostro avviso – argomenta – sarebbe giusto riconoscere il contributo di queste alternative al miglioramento del bilancio ambientale e noi abbiamo sviluppato il Digital Fuel Tuning in grado di calcolare l'incidenza nel ciclo reale dei vari tipi di rifornimento. Sarebbe importante se l'Ue trasformasse in crediti gli effettivi risparmi in termini di emissioni». Un simile provvedimento non significherebbe rinnegare l'elettrico, ma ampliare lo spettro dei sistemi per perseguire l'obiettivo di contenere le emissioni climalteranti.