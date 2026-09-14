Renault, fino a 470 chilometri di autonomia e Tco ridotto del 100% per il nuovo Trafic Van elettrico

HANNOVER – Almeno per il momento, la Estafette – la “aggiornata” versione dell'iconico furgone degli anni Sessanta esibita come concept oltre un anno fa – può attendere. La precedenza di Renault, che ha rivisto e corretto i piani della divisione Pro+, quella che si occupa dei veicoli commerciali leggeri (Lcv), è per il lancio del Trafic Van E-Tech Electric, accreditato di un'autonomia che in città può raggiungere i 690 chilometri, che nel ciclo di omologazione Wltp dovrebbero essere 470, sufficienti a coprire le esigenze di una settimana lavorativa di cinque giorni dei professionisti che lo impiegano in città.

Ad Hannover, all'Iaa Transportation 2026, la Losanga ha anche anticipato l'intenzione di lanciare cinque nuovi Lcv entro il 2028 nell’ambito del piano futuReady (pronto per il futuro). Con il Trafic, che è il primo di questa nuova generazione di veicoli, Renault parla di «una svolta» nel segmento europeo dei veicoli commerciali, anche perché il modello è personalizzabile e scalabile grazie al Software-Defined Van (il furgone francese di taglia media è il primo a essere stato sviluppato con questo sistema), che contribuisce anche al contenimento del cosiddetto totale cost of ownership (il costo totale di proprietà) migliorando l’efficienza elettrica e le condizioni di lavoro. Il costruttore parla di «un inedito livello di comfort» per un mezzo da lavoro.

Prodotto a Sandouville, il Trafic è già stato commercializzato in 2,8 milioni di esemplari e la variante elettrica è destinata in futuro a soppiantare quelle ad alimentazione termica che ne avevano decretato il successo. Entro la fine dell'anno, alla versione Van verrà affiancata anche quella furgone, mentre quelle telaio cabinato e cabina profonda arriveranno nel 2027. Realizzato sulla nuova piattaforma Rgev medium van del gruppo, il Trafic vanta un'architettura a 800 Volt che Renault dichiara essere in grado di garantire «la miglior soluzione di ricarica rapida del segmento dei veicoli commerciali leggeri in Europa».

In appena 20 minuti alla colonnina, il Trafic a zero emissioni può recuperare fino a 280 chilometri di percorrenza, che in ambito urbano diventano 380. «Con le sue prestazioni elettriche, nuovo Trafic Van E-Tech offre un vantaggio concreto a livello di business: i clienti possono contare su un Tco fino al deci per cento inferiore rispetto a quello delle versioni termiche equivalenti», sottolinea il costruttore. Che lo anticipa anche con una agilità pari a quella di un Clio con un diametro di sterzata di 10,3 metri. Con i suoi meno di 1,9 metri di altezza può anche accedere a tutti i parcheggi sotterranei.