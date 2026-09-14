Renault Trafic E-Tech Electric è “Van of the Year 2027”. 2° il Compact Van di Stellantis

HANNOVER – Il nuovo Renault Trafic E-Tech Electric succede al Kia Pv5 nell'albo d'oro del premio Van of the Year, i cui risultati sono stati ufficializzati oggi ad Hannover in occasione della giornata riservata ai media dell'Iaa Transportation 2026. È la seconda volta che questo veicolo si aggiudica il titolo (la prima risale al 2022) e la sesta affermazione per il costruttore transalpino. Il verdetto è stato pressoché unanime, nel senso che tutti i 26 giurati (quello italiano è Raffaele Bonmezzadri di Quattroruote Fleet&Business) hanno attribuito la miglior valutazione al van francese.

La piazza d'onore è andata all'inedito Compact Van della divisione Stellantis Pro One, anche se la commercializzazione sarà con tutti i marchi del gruppo, cioè come Citroën Berlingo Van First, Fiat Professional Doblò EasyPro, Opel Combo Start e Peugeot Partner Active. Sul podio, con un ex aequo, anche l'aggiornato Caddy Cargo di Volkswagen e il cinese Farizon V7e, espressione della cinese Geely, la società che, tra le altre, controlla Volvo Cars, Polestar e anche Lotus. Della magnifica sestina tra la quale è stato designato il vincitore facevano parte anche il coreano Hyundai Staria Electric e un altro modello della Repubblica Popolare, il Maxus Deliver 7.

«È un premio prestigioso è un forte riconoscimento all'eccezionale lavoro e all'impegno di tutti i team coinvolti nel progetto Trafic E-Tech», ha sintetizzato Jan Ptacek, che guida la divisione veicoli commerciali di Renault. A giudizio del manager, il nuovo Trafic «è molto di più di un nuovo prodotto della nostra gamma – ha commentato – Costituisce un punto di riferimento sul mercato dei veicoli commerciali in Europa, offrendo più tecnologie, più allestimenti e più servizi. Incarna perfettamente la nostra strategia e costituisce una vera e propria svolta per i clienti sul mercato dei furgoni elettrici».

Nelle proprie valutazioni, i giurati hanno tenuto in considerazione il «contributo agli elevati standard di efficienza, sicurezza, rispetto dell'ambiente e sostenibilità del trasporto di merci leggere su strada nei paesi che aderiscono all'organizzazione Ivoty International Van of the Year», ha chiarito il presidente Jarlath Sweeney. Il premio è riservato ai veicoli commerciali leggeri, appositamente costruiti, con massa complessiva a pieno carico fino a 3.500 kg.