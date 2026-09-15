IAA Transportation, il salone dei record nel quartiere fieristico da primato: oltre 1.600 espositori, un terzo dalla Cina

HANNOVER – Il salone dei veicoli commerciali e industriali e della logistica delle... meraviglie. L'edizione 2026 dell'Iaa Transportation di Hannover apre oggi al pubblico con numeri da primato. Tanto per cominciare quelli che riguardano l'area espositiva (gestita dalla Deutsche Messe Ag), che è di oltre 392.000 metri quadrati coperti. La superficie complessiva è di 1,4 milioni di mq, la più grande area fieristica del Vecchio Continente e fra le più estese al mondo con la possibilità di offrire fra i 24 e i 27 padiglioni. L'evento è organizzato dalla Vda, acronimo di Verbard der Autombilindustrie, cioè l'associazione dell'industria automobilistica della Germania.

Gli spazi sono pressoché tutti assegnati, inclusi quelli esterni, tanto che per muoversi celermente da un angolo all'altra del quartiere fieristico per seguire i vari eventi o curiosare nei diversi stand c'è un regolare servizio di trasporto interno. La rassegna chiude domenica dopo una serie di giorni particolarmente intensi nel corso dei quali sono state programmate le presentazioni di oltre 150 anteprime mondiali. Gli espositori sono quasi 1.600 e il 70% arriva dall'estero. Le nazioni rappresentate sono 46 nazioni, cinque in più rispetto al 2024.

Le sole aziende cinesi presenti sono più di 450, come è facile intuire anche dalla fisionomia di chi presidia i vari stand. Un terzo di tutti gli espositori partecipa per la prima volta all'evento tedesco, ospitato da una delle città simbolo del marchio e del gruppo Volkswagen. Il motto dell'edizione di quest'anno (la rassegna è biennale e si alterna con quella dedicata alle auto che si tiene a Monaco di Baviera) è «we deliver» e sottintende l'impegno sul fronte delle alimentazioni sostenibili, della digitalizzazione e delle soluzioni logistiche innovative.

Con 760 imprese, il comparto della fornitura (compresi i colossi come Bosch e Zf, solo per citarne alcuni) rappresenta la maggior parte degli espositori, anche se l'attenzione del pubblico si concentra sui veicoli commerciali e industriali. Le tecnologie e altri sistemi sono materia riservata soprattutto ai visitatori professionali, che costituiscono generalmente almeno l'80% dei visitatori. Diciassette produttori offrono anche la possibilità di prove di guida mettendo a disposizione 84 veicoli. Tra lunedì e domenica sono stati calendarizzati oltre 100 eventi coin il coinvolgimento di più di 200 relatori.