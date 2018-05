Italdesign festeggia 50 anni al Parco Valentino con prototipi da sogno e l'auto volante

TORINO - Italdesign festeggia i cinquant'anni al Parco Valentino Salone Auto Torino. A partire dal 6 giugno e per tutta la durata della manifestazione, nello stand lungo corso Massimo D'Azeglio sarà esposta, in anteprima nazionale, l'ultima creazione dell'azienda di servizi per il mondo dell'automotive. Si tratta di Pop.Up Next, soluzione integrata e modulare per la mobilità sostenibile nelle città del futuro.

Frutto del lavoro del dipartimento Development of Integrated Solutions e sviluppato con Airbus e Audi, combina una capsula passeggeri, un modulo di terra e un modulo aereo. Nel cortile del Castello del Valentino saranno in mostra circa trenta tra prototipi e modelli di produzione che hanno segnato la storia di Italdesign e, in molti casi, dell'automobile. I visitatori del Salone potranno vedere da vicino autentici miti come la De Lorean Dmc 12, immortalata sul grande schermo dalla trilogia di Ritorno al futuro, la Golf Gti che, tra gli anni '70 e '80 fece sognare generazioni di neopatentati, o la Fiat Panda, qui in versione "safari" nel concept 4x4 Strip.

Non mancano prototipi che negli anni '80 e '90 si proponevano come soluzioni ai già stringenti problemi di traffico nei centri cittadini: la Biga del 1992 proposta di car sharing ante litteram, la Megagamma del 1978 primo monovolume della storia dell'auto, la Capsula del 1984 che, mantenendo lo stesso telaio, con pochissime operazioni si poteva trasformare da automobile a carro attrezzi, ambulanza, o minibus cambiandone la carrozzeria. Ci sarà anche il primo prototipo realizzato in assoluto da Italdesign, la Bizzarrini Manta che venne costruita in appena quaranta giorni proprio per partecipare al Salone dell'Auto di Torino del 1968, appena tre mesi dopo la fondazione dell'azienda.