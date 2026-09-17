Italian Bike Week, a Lignano per quattro giorni (17-20 settembre) tra moto, prove su strada e fuoristrada e musica

Moto, prove su strada e fuoristrada, tour e musica live saranno gli ingredienti della quinta edizione della Italian Bike Week, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 17 al 20 settembre. La manifestazione propone un calendario di attività per motociclisti e appassionati, con particolare attenzione ai demo ride delle novità del mercato delle due ruote e a un programma musicale con undici band. Le attività dinamiche si concentreranno all'Area Stadio, punto di partenza da venerdì delle prove su asfalto, e alla Off Road Arena, dove da sabato saranno disponibili i test dedicati ai modelli Adventure, Enduro, Cross e Scrambler. Tra i marchi presenti per i demo ride figurano Aprilia, Cyclone, Kove, Morbidelli e Moto Guzzi, mentre Can Am e Honda, attraverso il distributore RedMoto, saranno impegnate anche nel fuoristrada insieme ad AJP, Yamaha, KTM e Rieju.

L'Italian Bike Week sarà inoltre una tappa dell'Honda Live Tour 2026, con il ritorno a Lignano della Young Riders School, corso rivolto a neofiti, principianti e giovani dai 16 anni. Per gli appassionati di fuoristrada sono in programma anche gli Enduro Days, organizzati sabato e domenica dal MotoClub Sabbiadoro, preceduti venerdì dalle sessioni di Enduro Moto-Therapy dedicate a ragazzi con disabilità. Le Adventure Ride dell'associazione MV Adventure proporranno invece venerdì e sabato dei mini-raid, con la possibilità, per la prima volta, di trascorrere una notte in una malga delle Prealpi Giulie. Non mancheranno gli itinerari stradali dei Mototour organizzati dal MotoClub FMI Danilo Vian di Pordenone.

A completare il programma sarà la musica del «Rally, Race & Rock» festival, con quattro giorni di concerti gratuiti sul Main Stage del Villaggio, nell'Area Luna Park. Il cartellone spazia dal classic rock all'hard rock, dal metal al punk fino a blues, tex-mex e sonorità desertiche. Si parte giovedì 17 settembre alle 20 con i Lowlight, seguiti alle 22 dagli Hard Pop. Venerdì 18 saranno protagonisti Mr. Crowley, Dingo Brothers e Guns Illusion, mentre sabato 19 toccherà a Red B, ACDI e N.A.P.S.T.E.R. La giornata di domenica 20 si aprirà con The Snakes e The Sempires, prima della chiusura affidata ai triestini Desert Dreamers.