Italian Motor Week, rombano i motori: dal 19 al 27 settembre 100 eventi motoristici in tutta Italia

«Oltre 100 eventi in calendario in tutta Italia. Dopo l'anteprima di Monza con il FuoriGP nel weekend della F1 con oltre 400mila presenze, da sabato 19 a domenica 27 settembre 2026 torna Italian Motor Week, la settimana del 'Made in Italy' motoristico, organizzata da Anci Città dei Motori, la rete che riunisce 40 Comuni italiani a vocazione motoristica che rappresentano una popolazione di circa 2 milioni di abitanti in 12 Regioni, dal nord al sud del Paese», si legge in un comunicato di Anci Città dei motori. «La quarta edizione di Italian Motor Week mette a sistema un patrimonio culturale e industriale unico al mondo e dimostra come la passione per i motori sia un formidabile vettore di sviluppo turistico e una risorsa strategica per il Paese.

La forza motrice di IMW26 è la nostra Rete: 40 amministrazioni comunali che fanno sistema, condividono risorse e strategie, trasformano le singole eccellenze locali in un calendario coordinato di offerta turistica integrata capace di attrarre appassionati da tutto il mondo e generare valore economico», afferma Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente Città dei Motori.

«IMW26 punta su un programma di iniziative esclusive come le visite ai team di F1 Visa Cash App Racing Bulls e Gresini Racing a Faenza, l'esordio di Lucca con il suo Museo Barsanti e Matteucci inventori del motore a scoppio, eventi di grande richiamo come l'Historic Minardi Day e Imola Green all'Autodromo di Imola e il Raduno Motociclistico «Circuito Coppa Castellini» a Pontedera, le aperture straordinarie dei Musei Ferrari a Modena e Maranello e gli appuntamenti con il MAUTO a Torino tra cui il tour su vetture d'epoca alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Italian Motor Week trasformerà l'Italia in uno scenario motoristico diffuso, unendo la passione per i motori alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico ed enogastronomico. Un percorso che va dai borghi simbolo dei miti motoristici — come Popoli (Corradino d'Ascanio), Galliate (Achille Varzi) e Sant'Agata Bolognese (Ferruccio Lamborghini) — fino alle città sede dei grandi marchi di auto e moto», spiega la nota.