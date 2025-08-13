Jaguar Land Rover celebra il meglio dell'avventura alla Monterey Car Week

Jaguar Land Rover, attraverso la divisione Land Rover Classic, celebra alla Monterey Car Week il 75° anniversario delle grandi spedizioni in 4x4 con un'esposizione inedita di dieci veicoli storici, simbolo di oltre sette decenni di avventure in ogni angolo del pianeta. L'iniziativa, intitolata 'The Great Expeditions, 75 Years of Land Rover Traversing the Globe', sarà protagonista il 17 agosto al Pebble Beach Concours d'Elegance, punto culminante della manifestazione californiana. Tra i modelli esposti spiccano 'Pollyanna', veicolo del 1950 guidata dall'esploratrice Barbara Toy (per la prima volta negli Stati Uniti), uno del 1955 utilizzato nella celebre spedizione Oxford-Cambridge e la Range Rover del 1972 protagonista della traversata del Darien Gap.

Presenti anche esemplari più recenti, come la Discovery II della Longitude Expedition, caratterizzata dalla firma del Dalai Lama. Due tra i veicoli più iconici, la Range Rover Darien Gap e la Continental Divide, saranno visibili in anteprima alla Range Rover House nei giorni precedenti l'evento. L'area hospitality guiderà i visitatori in un percorso narrativo che ripercorre le tappe più celebri delle imprese Land Rover dal 1948 a oggi. Nel 2024, Land Rover Classic aveva invece celebrato a Pebble Beach la storia reale britannica con una mostra di dieci veicoli utilizzati da Sua Maestà la Regina Elisabetta II.