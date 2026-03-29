Jeep celebra 60 anni di leggenda off-road all'Easter Safari 2026. In programma a Moab dal 28 marzo al 5 aprile

E' tutto pronto per la sessantesima edizione dell'Easter Jeep Safari, in programma a Moab dal 28 marzo al 5 aprile, con una presenza di concept car, veicoli di serie ed esperienze dedicate agli appassionati di off-road. Per l'occasione, il marchio porterà una delle formazioni più ampie di sempre, con modelli sviluppati insieme a Jeep Performance Parts by Mopar, pensati per celebrare la tradizione 4x4 e allo stesso tempo anticipare il futuro del fuoristrada.

L'evento rappresenta un appuntamento chiave per il brand, che da decenni utilizza i percorsi di Moab come banco di prova per testare soluzioni tecniche e rafforzare il legame con la community. Accanto alle novità di prodotto, Jeep conferma anche il proprio impegno nella tutela del territorio, con attività di manutenzione e ripristino dei sentieri svolte insieme alle associazioni locali, a conferma di un approccio responsabile all'off-road. Cuore dell'esperienza sarà ancora una volta l'area di Walker Drug, dove i visitatori potranno entrare in contatto diretto con i veicoli e vivere esperienze immersive pensate per valorizzare le capacità dei modelli Jeep.

Tra i concept più rappresentativi figurano versioni speciali della Jeep Wrangler declinate in chiave overlanding e sportiva, oltre a interpretazioni inedite di modelli iconici come la Jeep Grand Wagoneer, che unisce lusso e capacità off-road, e richiami alla storica Jeep Cherokee, simbolo dell'evoluzione del segmento SUV.